В Москве подвели итоги IV Международной научной физической олимпиады (ISPhO 2026)

Сборная России показала лучший командный результат и выиграла пять золотых медалей.

Руководителем сборной выступил тьютор учебно-методической лаборатории МФТИ по работе с одаренными детьми Арсений Пикалов.

В общекомандном зачете первое место заняла команда из Казахстана, второе — школьники из Ирана, третье — представители Белоруссии.

В индивидуальном первенстве обладателем титула «Абсолютный победитель» стал участник из Ирана Фузади Хирбод (Foudazi Hirbod), набравший наибольшее количество баллов по итогам двух туров. Он также был удостоен звания «Лучший в теоретическом туре». Лучшим в экспериментальном туре признан представитель Кубы Сантьестебан Сармьенто Серхио Даниэль (Santiesteban Sarmiento Sergio Daneel).

Олимпиада включала два этапа: теоретический и экспериментальный. В оргкомитете подчеркнули, что, несмотря на исключительно высокий уровень сложности, структура заданий была выстроена таким образом, чтобы каждый участник мог наиболее полно проявить свои знания. Для обеспечения чистоты соревнования применялась система прокторинга МФТИ.

В этом году в олимпиаде приняли участие 136 школьников из 30 стран. Турнир проходил в онлайн-формате — это решение позволило свести к минимуму логистические трудности и значительно расширить географию участников. К ISPhO 2026 присоединились представители государств Африканского континента, для которых очное участие в подобных соревнованиях зачастую сопряжено с серьезными транспортными проблемами. Дистанционный режим нивелировал географические барьеры и дал возможность каждому участнику сосредоточиться на главном — решении сложнейших физических задач.

Напомним, в 2025 году III Международная научная физическая олимпиада (ISPhO 2025) прошла в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Российские школьники получили пять медалей, включая три золотые и две серебряные, а сборная команда России была удостоена Гран-при турнира.