Поволжье расширяет посевы

Саратовская область увеличивает посевные площади

По предварительным данным районов Саратовской области, яровые культуры посеяны на площади 2,6 млн га.

Впервые площади под зернобобовыми заняли 353,2 тыс. га (140% от плана). Посевы чечевицы увеличены в 2 раза — до 76 тыс. га. Горох посеян на 28,4 тыс. га (+18% к плану), нут — на 247 тыс. га (+30%). Группа технических культур составила около 1,3 млн га, из них подсолнечник — более 1,1 млн. Перевыполнен план по севу горчицы — 24 тыс. га (на 39% больше плана) и льна — 34 тыс. га (+7%). Сахарной свеклы, посеяно свыше 10 тыс. га, картофеля — 17,8 тыс. га, «овощебахчевых» — 23,8 тыс. га. Площадь сохранившихся озимых зерновых культур — 1,084 млн га., озимого рыжика — более 7 тыс. га. Под осенний сев подготовлено 1,3 млн га паровых полей (90% к плану). Весенняя закладка сада проведена на 73 га, в т. ч. садов интенсивного типа — 34 га; виноградника — 2 га.

«Несмотря на то, что хозяйства приступили к полевым работам позже среднемноголетних сроков на 10-12 дней, сев яровых культур прошел в оптимальные и предельные сроки, — заявили в обминсельхозе. — Это стало возможным благодаря высокому уровню готовности хозяйств к весеннему севу и организации его проведения. Оптимизирована структура посевных площадей в сторону увеличения под яровыми, а также востребованными на зерновом рынке коммерческими культурами». По отчетам министерства, проводятся обработка от вредителей и болезней, химпрополка.

В Самарской области завершена посевная компания

Ее отличительной особенностью в этом году стало то, что в среднем по области полевые работы начались на 7-10 дней позже среднемноголетних сроков. Тем не менее, сельхозтоваропроизводители области организованно и в максимально сжатые сроки выполнили запланированные объемы весеннего сева.

В целом яровые культуры разместились на площади свыше 1,5 млн. га (факт 2017 года — 1480 тыс. га) в том числе:

яровые зерновые и зернобобовые — более 726 тыс. га (факт 2017 года — 715 тыс. га);

технические — 677 тыс. га (факт 2017 год — 636 тыс. га);

кормовые — более 91 тыс. га (факт 2017 год — 131 тыс. га);

картофель и овощи в специализированных хозяйствах — 7,5 тыс. га (2017 год — факт 7,9 тыс. га).

В Кинельском, Сызранском, Красноармейском и Камышлинском районах яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно на 5-6% больше по сравнению с прогнозными показателями.

На 40% увеличены площади технических культур в Безенчукском районе, на 10-14% - в Алексеевском, Большеглушицком и Большечерниговском районах.

Традиционно, наибольшие площади картофеля и овощей (от 1,8 до 2,8 тыс. га) размещены в Безенчукском, Приволжском и Ставропольском районах.

В целом по области общая посевная площадь сельскохозяйственных культур с учетом сохранившихся озимых зерновых и многолетних трав посе-ва прошлых лет прогнозируется на уровне прошлого года (2053 тыс. га).

Организованно и в полном объеме проведен яровой сев в муниципальных районах Сызранский, Приволжский, Хворостянский, Кошкинский, Похвистневский.

В Большеглушицком районе яровые культуры занимают более 114 тыс. га, в Больчерниговском — около 130 тыс. га.

В большинстве муниципальных районов по сравнению с прошлым го-дом сохранена общая посевная площадь сельхозкультур.

Под урожай текущего года высеяно 100% кондиционных семян яровых зерновых и зернобобовых культур. При этом доля оригинальных и элитных семян составила более 12%.

Больше чем в прошлом году хозяйствами внесено минеральных удобрений. Всего более 71 тыс. тонн (2017 год на этот период — 67 тыс. тонн).

Наибольшие объемы минеральных удобрений от 3,2 до 8,5 тыс. тонн внесли хозяйства Кинель-Черкасского, Пестравского, Кошкинского и Став-ропольского районов.

В настоящее время хозяйства области на посевах сельхозкультур про-водят комплекс защитных мероприятий.

http://mcx.samregion.ru/info/news/8117/