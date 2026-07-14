В Марксовском районе Саратовской области успешно завершён проект строительства современного молочного комплекса, реализованный при поддержке инвестиций в размере 327 миллионов рублей.

Комплекс, рассчитанный на содержание 600 молочных коров, уже начал свою работу и произвел 736 тонн молока. Ожидается, что годовой объем производства достигнет 4,8 тысяч тонн молока.

В рамках проекта были построены ключевые объекты, такие как цех для сухостойных коров, родильное отделение, цех раздоя и коровник. В дополнение к этому оборудовано сооружение для водоснабжения с системой очистки воды, отличающейся разными режимами фильтрации.

Для поения животных используется механическая очистка воды, в то время как для процессов доения и дезинфекции применяется более глубокая очистка с дополнительными фильтрационными барьерами. Это позволяет обеспечить полный цикл производства молока, начиная с момента отела и до периода сухостоя.

Комплекс также создал 9 новых рабочих мест и стал площадкой для подготовки молодых специалистов. В настоящее время на территории предприятия проходят практику студенты сельскохозяйственного колледжа, обучающиеся по специальности ветеринария.

Ранее племзавод «Мелиоратор» уже реализовывал крупные проекты, включая строительство доильно-молочного блока и телятника для выращивания молодняка. Это свидетельствует о высокой активности компании в модернизации и расширении своих мощностей.