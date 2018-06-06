Новый тепличный комплекс открылся в Московской области

В Ногинском районе Подмосковья 6 июня открылся тепличный комбинат «Агрокомплекс «Иванисово» для выращивания овощной продукции общей площадью 20,4 га.

«Теплица будет круглогодично обеспечивать население Московской области, столицы, а также городов Центрального федерального округа экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта. Планируемый объем выпускаемой продукции — около 21 тысячи тонн в год при расчетной урожайности огурцов 135 килограммов на квадратный метр, томатов — 72,6 килограмма на квадратный метр» — было сказано на открытии агрокомплекса. Также в теплицах будут выращивать перцы.

В «Агрокомплексе Иванисово» огурцы выращиваются с применением новейших технологий — малообъемная гидропоника с системой искусственного досвечивания. Защита растений планируется осуществляется биологическим методом, при помощи специальных насекомых — энтомофагов, что подразумевает исключение использования химических методов защиты.

«Мы планируем в этом году в июле высеять томаты на 6 гектарах — коктейльного типа и кистевые, а также розовый томат. Первая партия томатов будет в октябре», — сказала Булка.

Она отметила, что также с октября планируется выращивать салат.

«Московская область к концу 2018 года войдет в топ-5 регионов России по объемам производства овощей. «Мы два года назад находились примерно на 40-м месте по закрытым грунтам. В этом году мы начали год на 9-м месте. Заканчивая 2018 год, мы войдем в пятерку самых крупных производителей огурцов, томатов, салатов и перца», заявлено на открытии агрокомплекса.

Инвестор — группа компаний «Виктория Эстейт» — вложила в проект 6,023 млрд руб. Новейшее оборудование позволяет в автоматическом режиме контролировать температуру воздуха, влажность и освещение. Все это гарантирует получение качественного урожая в бесперебойном режиме. 495 жителей Подмосковья обеспечены хорошо оплачиваемой постоянной работой.

Соглашение о строительстве тепличного комплекса подмосковное правительство и ГК «Виктория Эстейт» заключили в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

В этом году инвестор заручился поддержкой областных властей для строительства второй очереди теплиц. Документ о сотрудничестве при реализации проекта «Богородские овощи» в Электростали был подписан также на площадке ПМЭФ.

Вторую очередь предприятия, рассчитанную на 250 новых рабочих мест, введут в эксплуатацию в октябре текущего года. В год здесь будут выращивать ещё 19 тыс. т овощей, в основном огурцы. В новый проект инвестор собирается вложить 4,2 млрд руб.

Одними овощами инвестор довольствоваться не собирается. Параллельно ведет строительство грибной фермы мощностью 5 тыс. т в год, которая также расположится в Электростали. Объем инвестиций в проект — 1,5 млрд руб. Производственная площадь составит 22 тыс. кв. м, будет создано 75 новых рабочих мест. Комплекс должен заработать также в конце этого года. В общей сложности до 2020 года «Виктория Эстейт» планирует ввести в эксплуатацию 120 га теплиц.

В подмосковных тепличных комплексах по итогам прошлого года было собрано более 35 тыс. т овощей. Лидерами являются Кашира, Луховицы и Одинцовский район. Власти намерены вывести регион в топ-5 по объемам производства овощей закрытого грунта (за последние пять лет удалось подняться с 38-го на 9-е место в стране), что позволит обеспечивать свежей продукцией не только жителей Подмосковья, но и москвичей.

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