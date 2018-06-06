Новое оборудование запущено на заводе по выпуску стальных дверей в Саратовской области

В Саратове на заводе «Торекс» состоялся запуск новой линии по производству заготовок для металических дверей. В оборудование вложили около 180 млн рублей. Планируется создание 10 новых рабочих мест.

Новая линия укомплектована высокотехнологичным оборудованием и способна обеспечивать цех всеми необходимыми заготовками как для индивидуальных заказов, так и для крупносерийного производства.

Линия полностью автоматизирована, установленное оборудование позволяет увеличить выпуск до 1500 дверей в день.

Оборудование включает в себя 2 автоматических комплекса лазерного раскроя и координатно-пробивной пресс с многоинструментальной турелью для обеспечения производства номенклатурой листовых заготовок индивидуальных заказов; специализированную линию лазерной резки для обработки рулонного металла, в том числе и из нержавеющей стали, предназначенную для обеспечения крупносерийного производства листовыми заготовками и разработанную с учетом особенностей конструкции элементов дверей и высокой производительности по индивидуальному техническому заданию.

Участок изготовления деталей, применяемых для технологических операций, укомплектован четырьмя вертикально-гибочными прессами и двумя вертикально-гибочными прессами.

Оборудование способно обеспечивать производство всеми необходимыми заготовками. Его работа позволит увеличить общую производительность завода путем перераспределения мощностей заготовительного производства; снизить пиковые сезонные нагрузки на оборудование; расширить ассортимент и качество продукции применением передовых технологий резки и гибки.

Предприятие «Торэкс» основано в 1990 году, специализируется на выпуске широкой номенклатуры металлических дверей из рулонной и листовой стали, является крупнейшим в России производителем металлических дверей. Продукция компании поставляется более чем в 70 регионов РФ и страны СНГ.