В Ростехе разработали защищенный аналог Skype для госорганов

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» состоялась демонстрация возможностей первой отечественной унифицированной коммуникационной системы AVES-S — отечественного аналога Skype — с высоким уровнем информационной безопасности.

Защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций, созданная специалистами НИИ «Масштаб» холдинга «Росэлектроника», предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности. Она подойдет для проведения закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, для телемедицины, мониторинга технологических процессов.

Разработка, которая получила название AVES-S, позволяет организовать защищенные конференции в видео-формате с разрешением Full HD. Также она позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, осуществлять запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных.

Защиту от киберугроз в AVES-S обеспечивает межсетевой экран с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос». Он развернут на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные (Эльбрус, Байкал) или зарубежные (Intel) процессоры без замены остальных компонентов.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Планируется, что за эти дни конференцию посетит свыше 6,5 тыс. человек, выступят более чем 200 спикеров, среди которых руководители федеральных, региональных ведомств, представители крупного бизнеса и стартапов, частные инвесторы и представители государственных институтов развития, предприниматели-практики и представители научного сообщества. Основными темами конференции станут мировые технологические тренды — от нейротехнологий и искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности до промышленного интернета и квантовой технологии.