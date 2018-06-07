Производство протезов для травматологии и ортопедии открылось в Пензе

В пензенском технопарке «Рамеев» открыто производство имплантов для травматологии и ортопедии. Соглашение о создании производства между московской компанией ООО «Титанмед», пензенским ЗАО НПП «МедИнж» и китайской Naton Medical Group было подписано в августе 2016 года.

В первый год реализации проекта планируется производить 42 тысячи единиц продукции, а в дальнейшем увеличить этот показатель до 130 тысяч.

На производстве «Пензаимплант» занято 12 человек, в дальнейшем штат вырастет до 50 и более человек. Реализация проекта направлена на импортозамещение имплантантов для остеосинтеза, эндопротезов, систем для нейрохирургии.