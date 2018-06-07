На Новочеркасском электродном заводе запущена модернизированная печь обжига

На Новочеркасском электродном заводе (входит в Группу «ЭНЕРГОПРОМ») в Ростовской области произведена загрузка первой партии графитированных электродов в новую печь обжига. Современный тепловой агрегат предназначен для производства электродов диаметрами 610 мм, 650 мм, и 710 мм. Запуск оборудования состоялся в рамках инвестиционной программы, направленной на перевооружение производственных мощностей с акцентом на выпуск крупногабаритных электродов для электродуговых сталеплавильных печей.

Производительность новой печи обжига составит более 1000 т в месяц. Рациональное использование загрузки рабочего пространства печи позволит обжигать электроды больших диаметров, в результате производительность возрастёт на 25%.

В рамках программы по перевооружению производственных мощностей в 2017-2018 годах на предприятии производится реконструкция и ремонт всех существующих печей обжига, что позволит значительно повысить производительность электродной продукции и улучшить ее качество.

На модернизацию печи ушло 7 тысяч тонн кирпича, 45 тонн металла, 4 тысячи м3 песка и т. д. Новая печь 6 метров глубиной, всего здесь предусмотрено 32 камеры, общая площадь печи составит 1 230 м2.

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» и фирма RIEDHAMMER (Германия) в марте начали строительств новой кольцевой печи обжига на Новочеркасском электродном заводе.

Новая печь позволит увеличить выпуск премиальных графитированных электродов марки UHP 610 мм практически вдвое. Ввод печи в эксплуатацию запланирован на 2 половину 2019 года.

«Новая кольцевая обжиговая печь позволит компании существенно улучшить качество выпускаемых графитированных электродов и обеспечить высокую стабильность производственного процесса. Данный проект является ключевым в реализации инвестиционной программы Группы „ЭНЕРГОПРОМ“ по расширению производственных мощностей и улучшению качества продукции», — отметил генеральный директор Группы «ЭНЕРГОПРОМ» Виктор Нечуятов.

https://golos.io/psk/@zav...kasskii-elektrodnyi-zavod

http://energoprom.ru/ru/p...sskom-elektrodnom-zavode/