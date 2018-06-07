Ставропольский завод «Нептун» начал выпуск титановых имплантов для российской медицины

Имплантируемые титановые изделия для российской медицины начал выпускать в Ставрополе завод «Нептун. На площадку оборонного предприятия перенесли производство одной из четырёх составляющих эндопротеза тазобедренного сустава, выпускаемых группой компаний «АМТ» (Авангардные материалы и технологии, г. Москва).

C июня 2017 года «Нептун» начал поставлять владельцам патента — группе компаний «АМТ», составной элемент изделия — ножку эндопротеза (бедренный компонент) в объеме 100 единиц в квартал. На заводе разработали технологию производства еще одной детали — чаши полнопрофильной из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Завод готов к выпуску до 500 компонентов титановых эндопротезов тазобедренного сустава ежемесячно, а в дальнейшем завод готов перейти к производству и сборке эндопротеза целиком.

Предприятие заинтересовано в увеличении объемов выпуска высокотехнологичной продукции, которая должна составлять не менее 17% от общего объема производства к 2020 году.

В рамках госпрограммы по технологическому перевооружению предприятие закупает восьмиосевой обрабатывающий центр OKUMA. Этот высокотехнологичный комплекс может изготавливать элементы титанового эндопротеза за один технологический цикл, что позволяет наращивать объемы производства.

Запуск производства медицинских изделий на оборонном заводе соответствует курсу президента по импортозамещению и диверсификации предприятий ОПК.

Возможности использования имплантов российского, а теперь — ставропольского производства обсудили на конференции врачи Ставропольской краевой клинической больницы, учёные Ставропольского государственного медицинского университета.

По словам заведующего кафедрой травматологии и ортопедии СтГМУ Александра Воротникова, сегодня в крае выполняется около 600 имплантаций тазобедренного сустава. А нуждаются в имплантации только по поводу артроза не менее двух тысяч человек в год. И сегодня появилась уникальная возможность сделать серьезные практические шаги в импортозамещении медицинских изделий.

Представители «АМТ» рассказали о преимуществах отечественных эндопротезов. Они гипоаллергенны, биологически и механически совместимы, имеют малый износ. Изделия изготавливаются из титана и сплавов, обработка которых идет по уникальным технологиям, разработанным упомянутой группой компаний.

Ставропольский завод «Нептун» входит в концерн НПО «Аврора» и является крупным поставщиком систем управления техническими средствами судов надводного и подводного флота. Большая часть продукции связана с Гособоронзаказом, менее 10% приходится на гражданскую. Завод начал масштабное техперевооружение в 2012 году, в 2015 году предприятие впервые вошло в число «миллиардеров», отгрузив продукции более чем на 1 млрд рублей