В рамках комплексной экспедиции на Новой Земле военнослужащие Северного флота испытывают новое оборудование в условиях Арктики. Личный состав экспедиционного отряда Северного флота, совершающий рейд по маршрутам 1х пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, испытал в действии перспективный образец ледомера.

Об этом Минобороны РФ сообщило 7 июня 2018 г.

Измеритель позволил оперативно определить структуру и толщину ледяного покрова льда р Вадега, а также скорректировать дальнейший маршрут движения.

По ходу маршрута научное отделение отряда продолжило:

— выполнение регулярных метеорологических и топогеодезических наблюдений и исследований;

— поиск и выявление объектов культурного и природного наследия;

— экологический мониторинг местности.

Современные технические средства позволяют поддерживать постоянную надежную 2-стороннюю связь экспедиционного отряда с дежурными службами штаба Северного флота.

Экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня 2018 г. А подготовка началась еще раньше — в апреле 2018 г.

По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяженностью около 850 км. На его выполнение планируется затратить более 20 сут. Маршрут повторяет путь врача Мало-Кармакульской полярной станции Л. Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 г по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.

Интересно, что в октябре 2017 г экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота «Сенеж» завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля в рамках 6-го Арктического похода.

Арктический регион, включая Северный морской путь — их защита и комплексные исследования — критически важны для России, поскольку стратегически способны обеспечить нашей стране преимущества в политической и экономической областях на обозримую перспективу.