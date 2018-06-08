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Энергетика и ТЭК

Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода «Силы Сибири» через реку Амур

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«Газпром» построил 84,4% линейной части газопровода «Сила Сибири» (1820 км), сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 8 июня.

Отмечается, что строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

«Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года.

Согласно договору, заключенному на 30 лет, Россия обязуется ежегодно поставлять 38 млрд кубометров газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки планируются с 20 декабря 2019 года.

В апреле «Газпром» оценил стоимость проекта в 1,1 трлн рублей.

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https://iz.ru/753355/2018-06-08/gazprom-postroil-gazoprovod-sila-sibiri-pochti-na-85

Энергетика, Газпром, газ, газопровод, Сила Сибири
  • Human RS Human RS
    08.06.1819:01:38

    tumanova перенес эту запись 08.06.2018 18:45

    по причине: Нарушение п. 4 правил сайта (анонимные источники)

    Комментарий модератора: «На оф. сайте Газпрома нет такой информации."

    ©Видео с youtube.com

    #1043381
    • A_SEVER A_SEVER
      08.06.1819:05:10

      Вернул пост в блог «Энергетика и ТЭК».

      #1043383
  • Нет аватара Strompok
    08.06.1819:45:44

    Мостов нет, зато тоннели есть)

    #1043399
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