Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода «Силы Сибири» через реку Амур

«Газпром» построил 84,4% линейной части газопровода «Сила Сибири» (1820 км), сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 8 июня.

Отмечается, что строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

«Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года.

Согласно договору, заключенному на 30 лет, Россия обязуется ежегодно поставлять 38 млрд кубометров газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки планируются с 20 декабря 2019 года.

В апреле «Газпром» оценил стоимость проекта в 1,1 трлн рублей.