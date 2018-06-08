Завод по производству пищевых добавок открылся в Московской области

Крупнейший в России и Европе завод по производству комплексных пищевых добавок открылся в Лыткарино Московской области 8 июня. Он построен на территории Лыткаринского мясоперерабатывающего комбината, входящего в ГК «Рузком».

Завод производит функциональные смеси, пищевые добавки и вкусо-ароматические смеси для мясных и колбасных изделий.

Производительсность завода составляет 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час. Запуск нового производства позволит снизить зависимость отечественных производителей пищевой продукции от зарубежных пищевых добавок. Раньше такие пищевые добавки завозили в Россию из-за границы. Теперь лыткаринский завод сам обеспечит продукцией не только страну, но и республики ближайшего зарубежья.

В цехах еще продолжается наладка оборудования, а график заказов уже расписан на несколько месяцев вперед. Первую партию ждут в Польше и Азербайджане.

Новый завод позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Новое предприятие представляет собой 4 этажа, 2 из которых производственные. На первом уровне располагается склад уже готовой продукции и осуществляется приём поставляемых ингредиентов. Там же осуществляется отбор проб в лаборатории для входного контроля. Далее они «поднимаются» на второй этаж. На 4 этаже происходит взвешивание и смешивание ингредиентов. Фасовка продукта осуществляется на 3 этаже.

Лаборатория завода работает в двух направлениях: это входной и выходной контроль готовой продукции и ингредиентов и разработка новых продуктов. Последние создаются в тесном взаимодействии с технологами. Кроме того, после производства готовой продукции специалисты лаборатории в обязательном порядке исследуют образцы на соответствие всем заданным параметрам качества.

«На новой производственной площадке Лыткаринского мясоперерабатывающего завода будут производиться функциональные смеси, пищевые добавки и вкусо-ароматические смеси для улучшения параметров мясных и колбасных изделий. Кроме того, развивается ещё молочное направление и лаборатория теста. Сами смести изготавливаются исключительно на территории нового завода. Ингредиенты для них поставляются со всего мира. Это юго-восточная Азия, Индия, Китай и Малайзия. Все ингредиенты только натурального происхождения. Для готовых ароматических смесей составляющие приходят из западной Европы: Германии и Польши», — рассказал старший мастер нового производственного цеха ЛМЗ Михаил Мусатов.

ЗАО «Лыткаринский МПЗ» в настоящее время — один из крупнейших производителей мясной консервации в России. Он был основан в 1985 году. На сегодняшний день завод имеет солидные мощности, позволяющие выпускать свыше 6 миллионов банок консервов и более 1 тысячи тонн деликатесов, полуфабрикатов и колбасной продукции ежемесячно. С начала 2000 года ЗАО «Лыткаринский МПЗ» входит в группу компаний «Рузком».

Завод производит свыше 1350 уникальных комплексных пищевых добавок для мясного, рыбного, полуфабрикатного, молочного, кондитерского производств, а также производства легких закусок под торговой маркой «КРИСТ».

Продукция завода успешно поставляется практически во все крупнейшие федеральные и региональные сети страны, Таможенного Союза и стран СНГ, а также своим дистрибьюторам во всех федеральных округах России.