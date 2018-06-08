В Волгограде открылся центр отгрузки нефтепродуктов

На территории Волгоградского НПЗ (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялось открытие нового терминала отгрузки битумных продуктов и смазочных материалов. Уникальный пилотный проект нового поколения — «Логистика 4.0» — был реализован в максимально короткие сроки: старт строительства нового центра был дан всего полгода назад. Открытие центра позволило снизить время отгрузки более чем вдвое — с 4-ёх до 2-ух часов. Проектная мощность логистического центра — порядка 500 тысяч тонн отгружаемой продукции в год.

Открытие центра стало первоначальным этапом реализации программы развития битумного бизнеса ПАО «ЛУКОЙЛ», которая рассчитана на пять лет. Совокупный объем инвестиций в программу составит 100 млн долларов.

В работе нового логистического центра реализован целый ряд инновационных решений. Это современный просторный паркинг на 45 машиномест с системой цифрового оповещения, комплекс цифрового управления грузовым двором, специальное приложение для смартфонов для планирования отгрузки, электронная очередь на отгрузку, а также автоматизированная весовая платформа и система доступа на территорию предприятия с использованием уникального кода QR-кода. Такой комплекс цифровых решений на базе центра ускорит и облегчит взаимодействие с потребителями.

Отдельно стоит сказать о собственном битумном автопарке центра для доставки нефтепродуктов. Так, специально по заказу компании были изготовлены 30 битумовозов. Они оснащены системой цифровой пломбировки, датчиками GPS/Глонас и широким набором телеметрических датчиков для удаленного контроля за продукцией. То есть, все, что происходит в машине все время доставки битума, находится под контролем диспетчера. Это позволит гарантировать потребителю заявленное качество и исключить несанкционированный доступ к доставляемой продукции.

При этом транспортировка битумных и смазочных материалов имеет свои нюансы. Температура готового битума составляет около 200 градусов, и так называемое «плечо доставки» — довольно короткое. Поэтому важно доставить продукцию оперативно, но сохранив все необходимые свойства. Современные битумовозы центра способны обеспечивать качественную и своевременную доставку до потребителя в радиусе 1000-1200 километров от завода.