Россия помогает Сирии проводить реконструкцию НПЗ в г Хомс

Реконструкция нефтеперерабатывающего завода началась в г. Хомс в Сирии сразу после его освобождения от боевиков. Об этом 6 июня 2018 г рассказал гендиректор завода А. Тарраф.

Тезисы от А. Таррафа:

— Сегодня завод не только восстанавливается, но и масштабно реконструируется.

— Российские специалисты консультируют сирийцев.

— Россия поставляет на завод реагенты, необходимые для производства топлива, в т. ч. катализаторы гидроочистки.

— сейчас идет набор специалистов на предприятие.

— Рассматривается вопрос о повышении зарплаты работникам.

Когда в городе находились боевики, была серьезно повреждена городская инфраструктура: водопровод, электросети.

— На НПЗ восстановлены разрушенные боевиками ректификационные колоны и трубопроводы.

Строительство НПЗ Хомс началось в 1957 г и было завершено в 1959 г.

Мощность на тот момент составляла 1 млн т/год.

Проектировщик и генподрядчик — чехословацкий Technoexport.

Оператор НПЗ — HOMS Refinery Company (HRC).

Введены в строй блоки:

— дистилляции сырой нефти мощностью 1 млн т / год;

— вакуумной перегонки — 250 т / год;

— каталитического риформинга и предварительного нагревателя нафты (RON = 88).

До 1990 г НПЗ неоднократно модернизировали.

До войны с боевиками и оппозицией НПЗ в г Хомс получал нефть с месторождений на востоке Сирии и из Ирака, потом боевики перерезали нефтепроводы и уничтожили насосные станции. Предприятие осталось без сырья, но стране нужны были бензин, дизельное топливо, керосин и масло для авиации и сирийской армии.

Тогда А. Тарраф нашел интересное решение: смешал сырую нефть, которой из-за санкций не хватало, и ряд других химических составов, в результате удалось наладить производство, а страна получила топливо.

Производственная мощность НПЗ по смешиванию нефти оценивается в 60 тыс т/год. НПЗ работал даже во время обстрелов боевиков в 2011 — 2014 гг. Нередко боевики 18-дюймовыми снарядами разрушали внутризаводские нефтепроводы, вызывая пожары. Теперь это все в прошлом.

Сирия еще в 2016 г активно приглашала Россию принять участие в развитии нефтегазовых месторождений и объектов нефтехимической промышленности, которые лежат в руинах после их освобождения от боевиков. России было обещано предоставить максимальные преференции российским компаниям в строительной и нефтегазовой сферах в арабской республике.

До войны нефтяные запасы в Сирии оценивались в 2,5 млрд барр, доказанные газовые запасы (в тч ПНГ ) — в 240 млрд м3 газа.

Нефтяные месторождения, в основном, расположены восточной части Сирии недалеко от границы с Ираком и вдоль реки Евфрат, а ряд более мелких месторождений расположены в центральной части страны.

Часть этих месторождений была захвачена оппозиционной Сирийской свободной армией, поддерживаемой США, но позже их выбили боевики группировки ИГИЛ (запрещена в России).

Гражданская война печально отразилась на экономике ранее процветающей Сирии. ВВП Сирии, равный 60 млрд долл США в 2010 г, упал до в 20 млрд долл США в 2015 г и 15 млрд долл США — в 2016 г. Объем производства в нефтегазе снизился на 93% за тот же период, в то время как не нефтяная экономика сократилась на 52% из-за массового разрушения инфраструктуры, нехватки топлива и электроэнергии, краха деловой активности и нарушения торговли. Добыча нефти и газа упала с 383 тыс бар/сутки в 2010 г до 10 тыс барр / сут в 2015 и 2016 г.

В апреле 2016 г Россия подписала почти на 1 млрд долл США контрактов на восстановление инфраструктуры и другие контракты. В ноябре 2016 г власти Сирии обещали приоритет РФ при заключении контрактов.

2 неназванные компании, близкие властям РФ, уже начала вести добычной бизнес на нефть, газ и др полезные ископаемые в районах, очищенных от боевиков ИГИЛ.

Не исключено создание в будущем создание нового совместного банка для проведения финансовых транзакций.