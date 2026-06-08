Бренд профессиональных электроинструментов «ЭНГЕЛЬС» объявляет о запуске линейки абразивных кругов для угловых шлифовальных машин, ориентированных на профессиональное применение в условиях интенсивной эксплуатации.

Разработка новой линейки основана на проверенных и усовершенствованных рецептурах, применяемых европейскими производителями абразивной оснастки. Это обеспечивает высокую производительность, стабильность реза и ресурс при работе с металлом.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и качества продукции. Круги изготавливаются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, а каждая партия проходит двойной контроль: первичную приёмку на производстве с участием специалистов отдела контроля качества и дополнительную проверку в тестовом центре при поступлении на склад. Такой подход позволяет гарантировать стабильные характеристики продукции в условиях повышенных нагрузок.

В производстве используются высококачественные материалы российских поставщиков, включая электрокорунд, связующее СФП, бакелит и армирующую сетку, что обеспечивает необходимую прочность, устойчивость к разрушению и предсказуемое поведение круга в процессе работы.

Дополнительным преимуществом линейки является стабильность поставок: выстроенная производственная и логистическая цепочка обеспечивает постоянное наличие продукции и возможность оперативного пополнения складских запасов.

На текущий момент линейка представлена в двух основных диаметрах:

Круги диаметром 125 мм:— отрезной круг 1,0 мм— отрезной круг 1,6 мм— шлифовальный круг 6 мм

Круги диаметром 230 мм:— отрезной круг 1,8 мм— отрезной круг 2,5 мм— шлифовальный круг 6 мм

Запуск абразивных кругов является логичным этапом развития бренда «ЭНГЕЛЬС» и расширения ассортимента решений для профессионального использования.

Продукция уже доступна у официальных дилеров.