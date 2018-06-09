Поликлиника центра репродукции открыта в Ростовской области

В Аксайском районе открылась многопрофильная поликлиника Центра репродукции человека и ЭКО. Поликлиника, площадью более 2000 квадратных метров, включает кабинеты приема специалистов, забора биологического материала, ультразвуковой функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар с двухместными палатами на 20 коек, столовую, конференц-зал. Прием будут вести высококвалифицированные гинекологи, урологи, врачи ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, аллерголог, иммунолог, андролог, вирусолог, генетик, маммолог.

Здесь будут заниматься не только лечением бесплодия и проведения процедуры ЭКО, но и ведением беременности, а также работать с женщинами, которые находятся в периоде менопаузы, проводить диспансеризацию пациентов, включая выявление онкологии на ранней стадии. Еще одно новое направление работы Центра: профилактика и лечение сердечно-сосудистых патологий. Разработаны комплексные профилактические программы для пациентов в зависимости от возраста: 30+, 40+, 50+

Открытие многопрофильной поликлиники стало закономерным этапом развития центра репродукции. Работа поликлиники направлена на выявление и лечение патологических состояний у женщин и мужчин в различных возрастных группах, на онкопрофилактику, реабилитацию, расширение оказываемого спектра медицинской помощи по подготовке к беременности и родам.

Центр репродукции человека и ЭКО на протяжении 22 лет оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь супружеским парам в преодолении сложных форм женского и мужского бесплодия с использованием различных методов консервативного и оперативного лечения, а также экстракорпорального оплодотворения. Результатом работы центра является рождение более 5000 детей.