На Коломенском заводе начались строительные работы по выполнению плана технического развития

На производственных объектах Коломенского завода начались строительные работы по реализации плана технического перевооружения предприятия, рассчитанного на 2018-2022 годы.

Принятая Инвестиционная программа Коломенского завода направлена на развитие дизелестроения — на выпуск дизелей нового поколения Д300 и Д500. Общий объем Инвестпрограммы, рассчитанной на период с 2018 года по 2022 год, составляет 15,5 млрд. рублей. На 2018 год запланировано выполнение различных мероприятий на сумму 2,5 млрд. рублей. Основные из них — реконструкция цехов ТМ-3, М-2, МС, топливной аппаратуры, здания для размещения инжинирингового центра, проведение нескольких этапов строительства новой станции испытания дизелей. А также — приобретение современного оборудования для обработки коленчатых и распределительных валов, деталей топливной аппаратуры, цилиндрово-поршневой группы.

ОАО «Коломенский завод» является единственным в России производителем и лидером в области производства современных магистральных пассажирских тепловозов, разработчиком и изготовителем нового поколения пассажирских электровозов и грузовых тепловозов для железных дорог России, стран СНГ и Балтии.