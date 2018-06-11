В Архангельскую область и республику Карелия поставлены дизель-генераторы ПСМ

Всего было поставлено 5 электростанций АД-100 и 2 установки ADDo «Monsoon» общей мощностью 1,5 Мвт. Генераторы станут резервными источниками питания трансформаторных станций или будут подавать электричество во временно обесточенные поселки.

Агрегаты с отечественными двигателями АД-100 отлично приспособлены к российским реалиям, которым порой больше подходит определение «экстремальные условия». Они комплектуются двигателями ЯМЗ, имеющими рабочий доступ к максимальной выходной мощности и один из самых продолжительных периодов между обслуживаниями — 500 моточасов.

Выносливость и неприхотливость дизель-генераторов ПСМ оценили в МРСК Северо-Запада. Оборудованию пришлось пройти через серьезные испытания сразу же после покупки. Этой зимой арктический циклон вызвал крупнейший за более чем сто лет снегопад и ледяной дождь. Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям были использованы, в том числе, и передвижные дизель-генераторы ПСМ.

Проект предусматривал два исполнения ДЭС: в шумозащитном кожухе и в контейнере типа «Север». Такая конструкция оберегает оборудование от холода, осадков и взлома. Агрегаты работают тише нормы, установленной для жилых зон, не доставляя дискомфорта жителям. По просьбе заказчика были дополнительно установлены колеса намотки силового кабеля для мобильной транспортировки и оперативного введения оборудования в работу.

Среди иностранных двигателей похожей выносливостью может похвастаться южнокореец Doosan, на базе которого собираются модели ADDo «Monsoon». Большая часть Южной Кореи находится в умеренном муссоном климате (Monsoon как раз переводится как «муссон»), а южная, включая остров Чеджудо — в субтропическом. Несмотря на это, хангуки, как себя называют корейцы, смогли создать неприхотливый двигатель, который исправно работает и в наших широтах: как на приволжских рыбных заводах, так и в чукотских котельных.