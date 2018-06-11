В Ростове завершили реконструкцию площади перед знаменитой Тачанкой

Тачанка — монумент построенный в 77 году под руководством скульптора А.А. Скнарина, на счету которого и другой ростовский монумент — памятник Стачке 1902 года. Как и памятник Стачке, Тачанка быстро стала одним из узнаваемых символов Ростова-на-Дону.





© Фото из открытых источников

Поощадь перед памятником давно нуждалась в ремонте, и к Мундиалю её решили обновить.

Этой статьей я начинаю небольшую серию статей о сделанном в Ростове к чемпионату мира (впрочем начал я еще статьей про новый парк «Левобережный» ). Я не ставлю перед собой цели рассказать обо всем, я постараюсь выделить наиболее значимые для города и его жителей проекты. О них мало рассказывают в СМИ, а если и рассказывают, то зачастую не осознают какую важность та или иная стройка имеет для жизни города. Для такого понимания нужно хорошо знать Ростов, его проблемы, давние проекты, мечты его жителей. Я постараюсь подойти к материалам именно с этих позиций, не с точки зрения масштабности, а сточки зрения важности для города и ростовчан.

Тачанка это как раз тот случай. Наверное, не все сходу скажут какому событию посвящен памятник, но это и не важно. Этот памятник любят в городе, он удивительно органично вписался в него, в его ментальность, в его характер.

«Эх, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса, Конармейская тачанка — Все четыре колеса!»

Но все же напомню: Здесь, на Левобережье Дона, по линии Маныч—Батайск—Азов в январе 1920 года шли бои Первой Конной армии легендарного Буденного с частями Добровольческой армии генерала Деникина. В память об этих боях в год 60-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции и был сооружен этот монумент.

Но политический окрас памятника давно растворился в прошлом, памятник давно впитал особую атмосферу нашего города, став с ним одним целым.

Памятник же ремонтировали в 2008 году, но тогда обновили сам монумент, площадь перед ним осталась просто асфальтированной. На ней явно ощущался недостаток лавочек, а еще больше не хватало урн. Горы мусора — непременный атрибут площади. Виной тому недостаток урн, если честно не помню были ли они там вообще.

После последней реконструкции площадь замостили плиткой, и сделали неавтомобильной. Последний нюанс мне кажется спорным решением, раньше тут часто останавливались проезжающие через город транзитом, передохнуть. Сейчас здесь осталась небольшая парковка для нескольких авто со стороны автозаправки.





© Фото из открытых источников

А вот плитка мне очень понравилась. Не броская, не цветастая, но выглядит очень качественной, с приятной глазу текстурой и оттенками. Рисунок тоже хорош.

На площади установили множество лавочек и урн. Впрочем, заполненной через верх оказалась только одна урна, расположенная рядом с парковкой автомобилей. Может кто-то из городской администрации читает — пожалуйста, пересмотрите немного расположение урн, поставьте побольше к углу где паркуются машины, а между лавочками или около памятника можно количество уменьшить.





© Фото из открытых источников

И еще, наверное надо бы заняться и той частью, что расположена за Тачанкой. Там творится сущий ужас. Впрочем, заметил, что по заднему склону высадили молодые деревья, жаль почти половина из них почему-то не принялась. Ясень принялся весь, а вот черемуха вся засохла. Ну ничего, бывает. Надеюсь осенью высохшие деревья заменят.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Вот такой небольшой рассказ. Мелочь, скажете. Наверное, но это очень показательная мелочь. Я не знаю как в других городах, но у нас к Чемпионату мира постарались не просто как-то облагородить город, не просто выпросить денег на украшательства и понты. Организаторы постарались решить в первую очередь именно те вопросы, которые больше всего волновали ростовчан, вложиться в то, что ближе и дороже именно жителям города, «под шумок» сделать то, до чего вечно не доходили руки или не хватало бюджетов.

И в своем следующем материале я расскажу о куда как более масштабной работе, которую незаслуженно обошли своим вниманием СМИ.