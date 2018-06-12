Техника завода «Дорожных машин» (Рыбинск)
Рыбинск хорошо знаком пользователям нашего сайта как центр двигателестроения и судостроения, а сегодня мы откроем ещё одну грань его машиностроения — производство дорожно-строительной и коммунальной техники. Завод «Дорожных машин» выпускает более 20 моделей техники,
Фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»:
Дорожные вальцовые, грунтовые и комбинированные катки различных моделей:
Дорожный пневмоколёсный каток DM-13-SP:
Уплотнитель твёрдых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак»:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j-fb_fNsfBE
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12.06.1818:57:48