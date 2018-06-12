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Производство

Техника завода «Дорожных машин» (Рыбинск)

  •  © Фото из открытых источников

Рыбинск хорошо знаком пользователям нашего сайта как центр двигателестроения и судостроения, а сегодня мы откроем ещё одну грань его машиностроения — производство дорожно-строительной и коммунальной техники. Завод «Дорожных машин» выпускает более 20 моделей техники, в т. ч.:

Автогрейдер DM-14 «Рыбинец»:

  •  © Фото из открытых источников

Фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»:

  •  © Фото из открытых источников

Дорожные вальцовые, грунтовые и комбинированные катки различных моделей:

  •  © Фото из открытых источников

Дорожный пневмоколёсный каток DM-13-SP:

  •  © Фото из открытых источников

Снегоуборочная машина DM09:

  •  © Фото из открытых источников

Уплотнитель твёрдых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак»:

  •  © Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j-fb_fNsfBE

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Завод «Дорожных машин», автогрейдер, дорожный каток, погрузчик, Рыбинск, Ярославская область
  • Нет аватара cherev
    12.06.1818:57:48

    Отличная техника, но при ремонте дорог много иностранных катков гоняет.

    #1044218
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