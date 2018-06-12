Техника завода «Дорожных машин» (Рыбинск)





© Фото из открытых источников

Рыбинск хорошо знаком пользователям нашего сайта как центр двигателестроения и судостроения, а сегодня мы откроем ещё одну грань его машиностроения — производство дорожно-строительной и коммунальной техники. Завод «Дорожных машин» выпускает более 20 моделей техники, в т. ч. :

Автогрейдер DM-14 «Рыбинец»:



© Фото из открытых источников

Фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»:



© Фото из открытых источников

Дорожные вальцовые, грунтовые и комбинированные катки различных моделей:



© Фото из открытых источников

Дорожный пневмоколёсный каток DM-13-SP:



© Фото из открытых источников

Снегоуборочная машина DM09:



© Фото из открытых источников

Уплотнитель твёрдых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак»:



© Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j-fb_fNsfBE