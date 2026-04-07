В Рыбинске Ярославской области открылась новая ледовая арена
6 апреля в Рыбинске состоялось торжественное открытие нового крытого ледового тренировочного корта, построенного по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Новый корт предназначен для занятий по шорт-треку, хоккею, фигурному катанию.
Новый спортивный объект расположен на Волжской набережной Рыбинска. Общая площадь двухэтажного здания — 4625 квадратных метров. Размеры ледового поля — 30 на 60 метров. Арена оборудована цифровым счетчиком кругов, камерой фотофиниша, стартовым устройством, универсальным табло для игровых видов спорта, сигнальными фонарями. Здесь могут единовременно заниматься 30 человек.
Также в новой арене предусмотрены тренажерный разминочный зал, шесть раздевалок, санузлы, душевые, сушильни, медицинский кабинет, помещение для заточки коньков с современным станком «Pro Sharp», технические помещения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0