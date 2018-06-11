Прогулки по Москве. От Варварки до Никольской

Давненько я не гулял по Москве. Настолько давно, что тут кое-что успело поменяться. Причём в лучшую сторону. Центр города активно вытесняет из себя автомобили, становясь более дружелюбным к пешеходам. Совсем другими открываются для нас привычные улочки, появляются общественные пространства там, где раньше были парковки и асфальтовые пустыри. Прогуляемся вместе.

1. Начнём с Варварки. Она хоть и не стала полностью пешеходной, но пешеходам тут отдали большую часть улицы. Улица заиграла новыми красками после того, как тут открылся новый парк «Зарядье». Теперь можно погулять в парке, а потом пройтись по Варварке. Сначала полюбоваться церквами, на ней расположенными. Некоторые здания подсвечены.

2. Тут поставили современную навигацию, вместо асфальта на пешеходных дорожках появился камень, поменяли фонари. Столбы поставили с противоположной стороны улицы, теперь ничего не мешает сделать красивое фото архитектурных ансамблей Варварки.

3. Кое-где ещё идёт реконструкция, но скоро всё закончат. Это пересечение Варварки и Рыбного переулка. Раньше тут была парковка, а сейчас весь Рыбный переулок стал пешеходным.

4. Теперь тут уголок старой Москвы. Как только пропадают машины, московские улицы становятся очень уютными, домашними, как будто попал в прошлое. И совершенно по другому воспринимаешь улицу и здания на ней. Не нужно постоянно оглядываться, чтобы тебя не сбила машина, или обходить припаркованные машины на обочине. Можно просто гулять и наслаждаться.

5. Пока тут ничего нет. Я бы может добавил деревьев, они оживляют пейзаж. Надеюсь, со временем в Гостином дворе на первом этаже появятся кафешки, которые и делают улицу привлекательной. Просто расставить скамейки — это не вариант, люди не будут здесь надолго задерживаться.

6. Я верю, что здесь зародится городская жизнь. Мне вообще очень нравится здание Гостиного двора и пространство близи него. Это место всегда притягивало меня, даже когда улица была унылой с машинами.

7. Выходим на Биржевую площадь. А вы говорите «Питер, Питер!..» — Москва для меня в последнее время стала жемчужиной, драгоценной брошкой, которую обронили в грязь и она там провела десятилетия, всеми забытая. Теперь же её неожиданно подняли и начали счищать грязь, постепенно возвращая прежний блеск и облик. Конечно, за долгое время и золото успело потускнеть и камни драгоценные порастерялись. И всё-таки…

8. На Биржевой больше нет административной парковки. Зато есть фонтан.

9. Это здорово! Раньше тут стояли мерины и бехи, а теперь стали ходить люди.

10. Фонтан вечером.

11. Появились на площади и деревца. Это неплохо. А посмотрите, какие здесь домики: Гостиный двор, здание биржи, в котором теперь Торгово-промышленная палата.

12. Вокруг фонтана сделали круговую лавочку, чтобы можно было отдохнуть и съесть мороженного.

13. Здорово!

14. Получился прекрасный уголок старой Москвы. Тихая уютная площадь в самом центре города. Тут опять таки не хватает кафешек на первых этажах зданий. Но это общая проблема центра Москвы. Да и вообще российских городов.

15. Фасад здания доходного дома Троицкого подворья декорирован в псевдорусском стиле. Очень красивое здание с башенкой. В своё время было самым высоким зданием в Москве (за исключением колоколен церквей конечно). Целых 5 этажей!

16. Идём в сторону центра. Новую площадь от «Китай-города» до «Лубянки» тоже привели в порядок. Теперь здесь широченная пешеходная часть.

17. Раньше здесь было 10 полос для транспорта и «одна» для пешеходов.

18. Теперь пешеходы взяли реванш. Вдоль пешеходной зоны высадили деревья, поставили лавочки.

19. Интересно, светящиеся деревья это отголоски очередного фестиваля или они тут теперь навсегда?

20. Раньше понятия «гулять в центре» было про прогулку по Красной площади. Куда ещё пойдёшь, если везде машины?

Теперь понятие расширилось: тут и пешеходная Никольская, и Рыбный переулок, большие пешеходные зоны на Варварке, Новой площади. Богоявленский переулок у «Площади Революции» тоже привели в порядок.

21. У метро «Лубянка» сделали лавочки, правда установили их на каком-то странном постаменте. Но всё равно смотрится неплохо. Даже ужасный ТЦ «Наутилус» больше не высовывается.

22. На Никольской всё в огнях, я помню зимой их повесили, видно, решили оставить их навсегда.

23. Симпатично.

24. А ещё мне нравится этот дворик на Никольской.

25. Вышел к Кремлю. Ну это на любителя. По-моему, некоторый перебор.

На сегодня достаточно. Пора и домой…

Вместе с автором по улочкам Москвы гуляли Сергей Котенко и Human RS .