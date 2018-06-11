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Города и сёла России

Прогулки по Москве. От Варварки до Никольской

  •  © ic.pics.livejournal.com

Давненько я не гулял по Москве. Настолько давно, что тут кое-что успело поменяться. Причём в лучшую сторону. Центр города активно вытесняет из себя автомобили, становясь более дружелюбным к пешеходам. Совсем другими открываются для нас привычные улочки, появляются общественные пространства там, где раньше были парковки и асфальтовые пустыри. Прогуляемся вместе.

1. Начнём с Варварки. Она хоть и не стала полностью пешеходной, но пешеходам тут отдали большую часть улицы. Улица заиграла новыми красками после того, как тут открылся новый парк «Зарядье». Теперь можно погулять в парке, а потом пройтись по Варварке. Сначала полюбоваться церквами, на ней расположенными. Некоторые здания подсвечены.

  •  © ic.pics.livejournal.com

2. Тут поставили современную навигацию, вместо асфальта на пешеходных дорожках появился камень, поменяли фонари. Столбы поставили с противоположной стороны улицы, теперь ничего не мешает сделать красивое фото архитектурных ансамблей Варварки.

  •  © ic.pics.livejournal.com

3. Кое-где ещё идёт реконструкция, но скоро всё закончат. Это пересечение Варварки и Рыбного переулка. Раньше тут была парковка, а сейчас весь Рыбный переулок стал пешеходным.

  •  © ic.pics.livejournal.com

4. Теперь тут уголок старой Москвы. Как только пропадают машины, московские улицы становятся очень уютными, домашними, как будто попал в прошлое. И совершенно по другому воспринимаешь улицу и здания на ней. Не нужно постоянно оглядываться, чтобы тебя не сбила машина, или обходить припаркованные машины на обочине. Можно просто гулять и наслаждаться.

  •  © ic.pics.livejournal.com

5. Пока тут ничего нет. Я бы может добавил деревьев, они оживляют пейзаж. Надеюсь, со временем в Гостином дворе на первом этаже появятся кафешки, которые и делают улицу привлекательной. Просто расставить скамейки — это не вариант, люди не будут здесь надолго задерживаться.

  •  © ic.pics.livejournal.com

6. Я верю, что здесь зародится городская жизнь. Мне вообще очень нравится здание Гостиного двора и пространство близи него. Это место всегда притягивало меня, даже когда улица была унылой с машинами.

  •  © ic.pics.livejournal.com

7. Выходим на Биржевую площадь. А вы говорите «Питер, Питер!..» — Москва для меня в последнее время стала жемчужиной, драгоценной брошкой, которую обронили в грязь и она там провела десятилетия, всеми забытая. Теперь же её неожиданно подняли и начали счищать грязь, постепенно возвращая прежний блеск и облик. Конечно, за долгое время и золото успело потускнеть и камни драгоценные порастерялись. И всё-таки…

  •  © ic.pics.livejournal.com

8. На Биржевой больше нет административной парковки. Зато есть фонтан.

  •  © ic.pics.livejournal.com

9. Это здорово! Раньше тут стояли мерины и бехи, а теперь стали ходить люди.

  •  © ic.pics.livejournal.com

10. Фонтан вечером.

  •  © ic.pics.livejournal.com

11. Появились на площади и деревца. Это неплохо. А посмотрите, какие здесь домики: Гостиный двор, здание биржи, в котором теперь Торгово-промышленная палата.

  •  © ic.pics.livejournal.com

12. Вокруг фонтана сделали круговую лавочку, чтобы можно было отдохнуть и съесть мороженного.

  •  © ic.pics.livejournal.com

13. Здорово!

  •  © ic.pics.livejournal.com

14. Получился прекрасный уголок старой Москвы. Тихая уютная площадь в самом центре города. Тут опять таки не хватает кафешек на первых этажах зданий. Но это общая проблема центра Москвы. Да и вообще российских городов.

  •  © ic.pics.livejournal.com

15. Фасад здания доходного дома Троицкого подворья декорирован в псевдорусском стиле. Очень красивое здание с башенкой. В своё время было самым высоким зданием в Москве (за исключением колоколен церквей конечно). Целых 5 этажей!

  •  © ic.pics.livejournal.com

16. Идём в сторону центра. Новую площадь от «Китай-города» до «Лубянки» тоже привели в порядок. Теперь здесь широченная пешеходная часть.

  •  © ic.pics.livejournal.com

17. Раньше здесь было 10 полос для транспорта и «одна» для пешеходов.

  •  © img-fotki.yandex.ru

18. Теперь пешеходы взяли реванш. Вдоль пешеходной зоны высадили деревья, поставили лавочки.

  •  © ic.pics.livejournal.com

19. Интересно, светящиеся деревья это отголоски очередного фестиваля или они тут теперь навсегда?

  •  © ic.pics.livejournal.com

20. Раньше понятия «гулять в центре» было про прогулку по Красной площади. Куда ещё пойдёшь, если везде машины?

Теперь понятие расширилось: тут и пешеходная Никольская, и Рыбный переулок, большие пешеходные зоны на Варварке, Новой площади. Богоявленский переулок у «Площади Революции» тоже привели в порядок.

  •  © ic.pics.livejournal.com

21. У метро «Лубянка» сделали лавочки, правда установили их на каком-то странном постаменте. Но всё равно смотрится неплохо. Даже ужасный ТЦ «Наутилус» больше не высовывается.

  •  © ic.pics.livejournal.com

22. На Никольской всё в огнях, я помню зимой их повесили, видно, решили оставить их навсегда.

  •  © ic.pics.livejournal.com

23. Симпатично.

  •  © ic.pics.livejournal.com

24. А ещё мне нравится этот дворик на Никольской.

  •  © ic.pics.livejournal.com

25. Вышел к Кремлю. Ну это на любителя. По-моему, некоторый перебор.

  •  © ic.pics.livejournal.com

На сегодня достаточно. Пора и домой…

Вместе с автором по улочкам Москвы гуляли Сергей Котенко и Human RS.

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Москва
  • Human RS Human RS
    11.06.1822:26:39

    Вместе с автором по улочкам Москвы гуляли Сергей Котенко и Human RS.

    И нам понравилось    

    #1044092
  • Нет аватара Clausson
    11.06.1822:53:23

    А вы говорите «Питер, Питер!.."

    Мы? Нет. У каждого города своя прелесть. И уж если сугубо ИМХО — Питер больше похож на музей — Москва на живой город.

    Бить меня за мнение не надо!    

    #1044098
  • Нет аватара termometrix
    11.06.1823:47:07

    www.youtube.com/watch?v=qLkJ_0JRPOk

    Отредактировано: termometrix~23:48 11.06.18
    #1044108
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