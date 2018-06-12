Буксировка морского буксира «Сергей Балк»





© Фото из открытых источников

Морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года. В начале июня началась буксировка судна на Чёрное море для достройки и последующей передачи Черноморскому флоту.

Фото Константина Горохова