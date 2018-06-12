Буксировка морского буксира «Сергей Балк»
Морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года. В начале июня началась буксировка судна на Чёрное море для достройки и последующей передачи Черноморскому флоту.
Фото Константина Горохова
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12.06.1818:26:58 По крайней мере пока есть шанс начать в этом году испытания.
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12.06.1818:28:00 Концепция изменилась.
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