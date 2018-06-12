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Фотофакты

Буксировка морского буксира «Сергей Балк»

  •  © Фото из открытых источников

Морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года. В начале июня началась буксировка судна на Чёрное море для достройки и последующей передачи Черноморскому флоту.

Фото Константина Горохова

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Буксир, 23470, Сергей Балк, Ярославский ССЗ
  • Нет аватара xitmen
    12.06.1817:14:48

    Неужели есть шанс сдать его в этом году?

    #1044200
    • A_SEVER A_SEVER
      12.06.1818:26:58

      Неужели есть шанс сдать его в этом году?
      По крайней мере пока есть шанс начать в этом году испытания.

      #1044211
  • Katamaran Katamaran
    12.06.1818:13:38

    А как же Кронштадт?

    #1044208
    • A_SEVER A_SEVER
      12.06.1818:28:00

      А как же Кронштадт?
      Концепция изменилась.    

      #1044212
      • Katamaran Katamaran
        12.06.1818:51:30

        Жалко, они бы где-то по маршруту с Греном не пересеклись. Было бы очень символично. Как передача Олимпийского огня

        #1044216
        • A_SEVER A_SEVER
          12.06.1819:23:25

          Жалко, они бы где-то по маршруту с Греном не пересеклись.

          Ничего страшного — встретятся на боевой службе в Средиземном море!    

          И «Сергею Балку» до «Ивана Грена» ещё далеко — с момента закладки буксира прошло всего 4 года.

          #1044223
          • Katamaran Katamaran
            13.06.1807:16:26

            И «Сергею Балку» до «Ивана Грена» ещё далеко

            Пару месяцев тащить. Потом еще месяцев пять «Залив» его будет достраивать. Зима. Весной 2019 года с год его, наверное, будут испытывать. И, в самой радужной перШпективе, его примут под елочку 2019, а с учетом торопыги-«Залива» можно с уверенностью утверждать по срокам середину 2020 года. Запомните этот пост. Может, конечно, я не прав, и даже в эти сроки не уложатся.

            #1044306
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