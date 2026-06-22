На АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Татарстан) спущен на воду буксир «Кулой» проекта Т3150-ЗД. буксир Кулой © portnews.ru

«Кулой» является четвертым судном в серии, которая строится под техническим наблюдением специалистов Зеленодольского участка Нижегородского филиала РС. Строительство серии ведется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса проекта Т3150-ЗД предназначено для выполнения широкого спектра задач: буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений, проводки судов в акваториях портов и их безопасной постановки к причалу, выполнения эскортных операций на скорости до 10 узлов. Также технические возможности буксира позволяют оказывать помощь в тушении пожаров на судах и портовых сооружениях, участвовать в спасательных операциях и ликвидации аварийных разливов нефти.

Справочно

Проект многоцелевого морского буксира Т3150-ЗД предусматривает следующие характеристики: длина наибольшая — 30,87 м; длина между перпендикулярами — 29 м; ширина — 11,2 м; высота борта — 5,51 м; осадка — 4,02 м; осадка габаритная — 4,97 м; мощность главных двигателей (не менее) — 2×1920 кВт; тяговое усилие на переднем ходу — 65 тонн; тяговое усилие на заднем ходу — 60 тонн; скорость (не менее) — 14 узлов; экипаж — 10 человек. Автономность судна по запасам пресной воды — 10 суток. Дальность плавания при экономической скорости хода 11,2 узла — 3500 миль. Класс РС: KM Arc4 (hull, machinery) [1] R1 AUT1 FF3WS IWS Escort Tug Salvage ship Oil recovery ship (>60º C).