MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 82
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

В Рыбинске построили буксир для ледовой проводки судов на Неве

© t.me

Судно проекта 3262 получило имя «Нарвская застава» и уже сошло со стапеля «Верфи братьев Нобель», входящей в концерн «Калашников».

Заказчик — комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Буксир предназначен не только для ледовой проводки судов: он сможет тушить пожары, ликвидировать разливы нефтепродуктов и участвовать в аварийно-спасательных операциях. Особенность судна — конструкция, адаптированная для работы на Неве: подъёмно-опускная рубка и заваливаемые мачты позволяют проходить под низкими мостами.

© t.me

Корпус и внутреннее оснащение — преимущественно отечественного производства, что соответствует требованиям постановления Правительства № 719.

Теперь буксир ждёт достройка у причала, монтаж оборудования и испытания — сначала швартовные, затем ходовые на Рыбинском водохранилище, уточнили в Калашникове.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт