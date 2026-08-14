В Рыбинске построили буксир для ледовой проводки судов на Неве
Судно проекта 3262 получило имя «Нарвская застава» и уже сошло со стапеля «Верфи братьев Нобель», входящей в концерн «Калашников».
Заказчик — комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Буксир предназначен не только для ледовой проводки судов: он сможет тушить пожары, ликвидировать разливы нефтепродуктов и участвовать в аварийно-спасательных операциях. Особенность судна — конструкция, адаптированная для работы на Неве: подъёмно-опускная рубка и заваливаемые мачты позволяют проходить под низкими мостами.
Корпус и внутреннее оснащение — преимущественно отечественного производства, что соответствует требованиям постановления Правительства № 719.
Теперь буксир ждёт достройка у причала, монтаж оборудования и испытания — сначала швартовные, затем ходовые на Рыбинском водохранилище, уточнили в Калашникове.
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