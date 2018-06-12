Парки и набережные наших городов (май, июнь)

В Бронницах Московской области открыта новая пешеходная зона

11 июня в подмосковном городе Бронницы открылась пешеходная зона длиной 830 м, которая протянулась от ул. Советской до спортивного комплекса на оз. Бельское. Стоимость работ составила 54 млн рублей.

Работы были начаты осенью 2017 года. На первом этапе были обустроены пешеходный тротуар и велосипедная дорожка, площадки для общественных мероприятий и пешеходные дорожки с зонами отдыха, детская и подростковая площадки со спортивным и детским оборудованием, спортивная баскетбольная площадка с ограждением.

Кроме этого, было уложено более 5,5 тысяч м2 тротуарной плитки, около 4 км бордюрного камня, установлены 32 лавочки, проведены работы по устройству ливнестоков для осушения территории, установлены 107 светильников для организации уличного верхнего и напольного освещения.

Также установлено 14 видеокамер с устройствами записи, проведены работы по прочистке и укреплению трубопроводов реки Кожурновка и замене забора и по устройству новой контейнерной площадки для мусора.

В комплексе со строительством пешеходной зоны расширена и переложена автодорога от ул. Москворецкой до спорткомплекса на оз. Бельской, уложен новый асфальт, сделано ограждение дороги и разметки.

На ул. Москворецкой и др. улицах города в Бронницах областным фондом капитального ремонта выполнен ремонт 20 многоквартирных домов на общую сумму 112 миллионов рублей.

В частности, проведен капитальный ремонт кровель, выполнены работы по утеплению фасадов с применением навесного фасада, в ряде домов проведен ремонт балконных плит и внутренних инженерных систем, все работы выполнены в полном объеме.

Как житель славного города Бронницы, ответственно заявляю, что жители новой зоной отдыха довольны. Это вещь действительно необычная для города. Строители работали месяцами круглосуточно, чтобы в городе появилась эта красота. К сожалению, фото немного, но видеорепортаж в целом отражает действительность.

Чемпионат мира пройдёт, и всё останется людям.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4j0fMBq6Bx4

В Санкт-Петербурге после реконструкции открыт новый фрагмент Муринского парка

1 июня комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил об окончании работ по переустройству очередного этапа Муринского парка. Речь идёт о низовом участке между Гражданским проспектом, проспектом Луначарского и улицей Руставели.

Работы начались в сентябре 2017 года на площади 13 гектаров. В парке разбиты более 80 тысяч м2 газонов, появились видовые площадки и прогулочные дорожки, обустроены два игровых детских городка. На территориях для тихого отдыха установлены скамейки, окружённые посадками сирени, спиреи, кизильника и роз, высажено около 900 деревьев деревья и цветники. Отдельно создана доминанта парка — лыжероллерная трасса длиной около 4 километров.

Первая очередь Муринского парка — от проспекта Культуры до Гражданского проспекта — была создана несколько лет назад (работы также проводились в два этапа). Проект переустройства следующей части парка (со стороны Северного проспекта) уже готов.

На Крестовском острове Санкт-Петербурга открыли новую зону отдыха

Благоустройство территории на набережной Малой Невки в Санкт-Петербурге началось еще в конце марта. Место под новые площадки освободили, убрав теннисный комплекс с ресторанной террасой, ресторан и клуб. Теперь здесь открылись две большие площадки с деревянным настилом из лиственницы, шезлонгами, скамейками. В жаркую погоду такой подарок петербуржцам оказался весьма кстати — новая лаунж-зона пользуется популярностью у любителей принять солнечные ванны.

Рядом с площадкой сделали дорожки с таким же настилом, а вокруг посадили деревья, некоторые даже зацвели в мае. Для любителей спорта вскоре откроется большая спортплощадка с прорезиненным покрытием, тренажерами, турниками и несколькими столами для пинг-понга. Площадку устроили на месте бывшего теннисного комплекса.

Неподалеку расположилась зона для игры в волейбол. Некоторые волейболисты жаловались на качество песка — присутствующие камни и пыль. После этих замечаний специалисты начали просеивать песок спецтехникой. «В городе нет подобной площадки, которая была бы сделана из таких высококачественных материалов и на которой есть уникальные малые формы, разработанные специально под нее. Мы выложили пять тысяч квадратных метров террасной доской, сделали ограждения, скамейки, шезлонги и урны по чертежам. Сейчас проект завершен, там больше ничего не появится. Это прогулочный променад, чтобы люди пришли, пофотографировались, посидели, полежали, позагорали, отдохнули», — рассказывает Максим Исьянов, генеральный директор компании, которая занималась благоустройством площадки.

В Саратове открылся бульвар Героев Отечества

31 мая в Саратове состоялось торжественное открытие бульвара Героев Отечества. Участниками праздничных мероприятий на бульваре Героев Отечества стали 10 тысяч человек.

Новый проспект появился благодаря инициативе жителей пос. Солнечный. Год назад на этом месте был пустырь, а сегодня обустроенная аллея, детские и спортивные площадки, фонтаны.

Бульвар протяженностью 1,5 км организован в рамках проекта комплексного благоустройства нового микрорайона «Солнечный». С учетом пожеланий горожан бульвар запроектирован в виде трех аллей: центральной и двух боковых. В его границах расположены детские игровые площадки, спортивные площадки, площадка для скейтборда, площадка для уличных тренажеров, велодорожка. Действуют три фонтана. Центральный фонтан — цветомузыкальный с чашей.

В Саратове открылся туристический парк

В Саратове на территории Заводского района 9 июня дали старт проекту «Агротуризм в Корольковом саду». Его реализовали сотрудники Саратовского государственного аграрного университета.

В новом парке расположилось 12 площадок: познавательные, для занятий спортом, семейного отдыха, есть даже 5-метровый водный фонтан, сад камней. Так, можно посетить вольерное хозяйство, порыбачить на озере, осмотреть оборудование для полива полей, узнать, как выращивают ягоды и фрукты, полезные травы. Кроме того, гостям расскажут и покажут, как жили на Руси, на площадке «Сельское подворье», дадут попробовать блюда национальной кухни. Мастера народного творчества покажут, как изготавливать игрушки, поделки.

«У нас сегодня есть замечательная возможность полюбоваться еще одним обустроенным уголком города. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе. Уверена, гости уйдут с положительными эмоциями. Мы понимаем, насколько нашим детям нужно познавать природу. Надеемся, что наш уголок станет объединяющей территорией», — было заявлено на открытии парка.





© sarnovosti.ru

В селе Становое Липецкой области открылся новый сквер

В селе Становое открылся новый сквер с вечнозелеными топиариями. Фигуры животных сразу полюбились местным жителям, а площадка стала главным местом встреч и отдыха. И это только начало. Скоро здесь появится автогородок и спортплощадка. Занятие по душе найдут и дети, и взрослые.

В Становом провели детский праздник. В селе открылся новый сквер с медведем, слоном и тремя поросятами. Топиарии выполнены вручную из искусственного газона. Таким зверям не страшны ни морозы, ни дожди. Зеленый зоопарк — первый шаг большого проекта. Такой прорыв в благоустройстве стал возможен благодаря социальной ответственности местного бизнеса.

В Гурзуфе открылся новый сквер «Шаг в будущее»

12 мая в Гурзуфе на улице Подвойского, 9 прошло открытие нового сквера «Шаг в будущее».

Сквер был создан в рамках федеральной целевой программы «Комфортная городская среда», которая успешно была реализована на территории Гурзуфа при активном участии его жителей.

Работы по благоустройству парка проведены в селе Счастливом Прикубанского района Карачаево-Черкесии

В Счастливенском сельском поселении были проведены работы по обустройству парка общей площадью около 1,5 тыс. м2. Также силами жителей села были отреставрированы скамейки и памятник, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне. В парковой зоне освещение и озеленение территории.

Важно отметить, что вся работа по благоустройству территорий проведена с привлечением жителей населенного пункта и с участием сельской администрации.

Парк в Строгинской пойме открыли после благоустройства

На северо-западе Москвы завершилось комплексное благоустройство парка в Строгинской пойме.

Работы по обустройству территории начались в 2017 году. За это время в парке появилось пять детских площадок с горками, качелями и песочницами, а также 12 зон для занятий спортом, которые оборудованы современными уличными тренажерами.

Кроме того, в парке обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили покрытия из гранитной крошки и более 7,3 тысяч «квадратов» велодорожек.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS .

http://szaopressa.ru/park-v-stroginskoy-poyme-otkryli-posle-blagoustroystva/

http://topdialog.ru/2018/06/01/otkryt-posle-rekonstruktsii-novyj-fragment-murinskogo-parka/

https://vecherka-spb.ru/2018/06/01/na-krestovskom-otkryli-novuyu-zonu-otdyxa/

https://saratov.gov.ru/news/v_saratove_torzhestvenno_otkrylsya_bulvar_geroev_otechestva_/

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=93195

http://lipetsktime.ru/news/society/v_stanovom_otkryli_novyy_skver/

http://xn--c1aielkoucj.xn--p1ai/news/id283

http://www.kchr.ru/news/detailed/43994/