В Москве открылся международный вещательный центр к ЧМ-2018

Открытие международного вещательного центра чемпионата мира 2018 года по футболу состоялось в Москве. Официальная церемония состоялась 9 июня.

Центр расположился на базе московского «Крокус Экспо», площадь объекта составляет порядка 40 тыс. кв. м.

В IBC располагаются студии всех основных мировых телекомпаний, которые будут осуществлять показ матчей чемпионата мира в своих странах. Но главной достопримечательностью центра является специальная комната, в которой происходит обработка и принятие всех решений, связанных с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

«Когда команды берут повтор, в комнате работают три оператора, которые оперативно выводят на экраны спорные эпизоды, — рассказал арбитр Розетти. — У нас есть возможность пересмотреть эпизод с различных точек в замедленном действии. Это происходит очень быстро, затем решение передается арбитру на поле».

«В Италии эта система прекрасно себя зарекомендовала, — продолжил член судейского департамента ФИФА. — Стало гораздо меньше судейских ошибок, мы смогли пересмотреть более 100 решений судей на поле. Уверен, что этот проект внесет свой существенный вклад в мировой футбол. Сейчас современные технологии окружают нас повсеместно, а нашей основной задачей является сделать футбол честным открытым и прозрачным, эта технология позволяет нам это сделать».