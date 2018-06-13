Беспилотный электробус представили в Казани специалисты ПАО «КАМАЗ»

12 июня, ПАО «КАМАЗ» провел в Казани демонстрацию прототипов беспилотных электробусов. Гостям продемонстрировали видеоролик об истории создания беспилотного транспортного средства КАМАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.». Название автобуса представляет собой аббревиатуру: Широко Адаптивная Транспортная Логистика.

Беспилотный электробус был продемонстрирован в статическом и динамическом режимах. Для показа возможностей ШАТЛа в динамическом режиме был определён путь, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Длина специального пути на песчаной насыпи вдоль берега реки Казанки составила 650 метров. Скорость движения ШАТЛа при демонстрации — до 10 км/час. Зрители смогли ознакомиться с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения транспортного средства.

Разработанное «КАМАЗом» совместно с «НАМИ» беспилотное транспортное средство особо малого класса ШАТЛ категории М2 предназначено для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Беспилотник КАМАЗ-1221 ШАТЛ останавливается для посадки и высадки пассажиров в точках, определённых службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.

Кузов ШАТЛа выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.

«В нашем новом транспортном средстве соединяются все мировые тренды: современный внешний вид, передовые технологии», — обьяснил Ирек Гумеров.

Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах, выступила пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона». Одновременно на сервер «КАМАЗа» в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике. Задача организации удалённого управления беспилотным электробусом потребовала оперативного развертывания сети 5G на тестовой трассе в Казани. Только сеть пятого поколения может обеспечить моментальный отклик удалённого объекта. Высокая ёмкость сетей пятого поколения в сочетании с минимальными задержками сигнала в будущем помогут оперативно решать вопросы оптимизации транспортных потоков.

«МегаФон» вместе с командой «КАМАЗа» продемонстрировали прикладное применение сетей пятого поколения. Данные с электробуса через мобильный интернет передаются в диспетчерский пункт со скоростью 1,2 Гбит/с стабильно с минимальной задержкой 6-8 миллисекунд.