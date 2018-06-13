Производство взрывчатого вещества запущено в Кемеровской области

На Кедровском угольном разрезе (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») запущено в эксплуатацию производство эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ). Оно получит свой товарный знак РПГМ-100 (разрушение пород горного массива). Созданы новые рабочие места, эксплуатацией линии будут заниматься 32 специалиста, среди них водители-операторы смесительно-зарядных машин, технологи, слесари.

На реализацию проекта «Кузбассразрезуголь» направил 165 млн руб., подрядчиком выступила екатеринбургская компания «Нипигормаш».

Производительность технологической линии — 48 тыс. тонн ЭВВ в год. Этот объем полностью покроет потребность Кедровского угольного разреза в ЭВВ, которая составляет 29 тыс. т в год. Остальная произведенная продукция может использоваться для нужд ближайших угольных разрезов компании — Моховского и Бачатского. Ожидается, что на производственную мощность линия выйдет в течение года.

«Кузбассразрезуголь» ежегодно использует 210 тыс. т взрывчатых веществ, из них около 60% - эмульсионного типа.