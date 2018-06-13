На Шадринском автоагрегатном заводе началось производство новых локомотивов

На Шадринском автоагрегатном заводе (АО «ШААЗ», предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании) началось производство новых локомотивов. Первый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК пришел в железнодорожный цех Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК, г. Учалы, Республика Башкортостан) под заводским номером 0001 — это первый не модернизированный, а новый локомотив, выпущенный АО «ШААЗ».

ТЭМ2Н-УГМК отличается усовершенствованной конструкцией кузова и кабины, обеспечивающей хороший круговой обзор и высокий уровень визуального восприятия сигналов. Современные системы управления, контроля и диагностики гарантируют комфортные и безопасные условия работы машинистов.

«С 2014 года к нам прибыло четыре тепловоза, модернизированных на ШААЗе. За время эксплуатации машины хорошо зарекомендовали себя и по эргономике рабочего места и по экономическим показателям: по расходу топлива экономия составила 15%, интервал замены масла был увеличен с заявленных 500 до 1000 моточасов. Пятый локомотив приобретен уже по договору поставки новых тепловозов ТЭМ2Н-УГМК», — рассказал начальник железнодорожного цеха АО «Учалинский ГОК» Руслан Сафин.

«Раньше за работой тепловоза следили по манометрам, выходили, слушали, осматривали. Сейчас все этапы работы машины можно увидеть на мониторе с сенсорным экраном. Удобно и понятно», — отметил машинист железнодорожного цеха Александр Горбатов.

Тепловозы серии ТЭМ2Н-УГМК задействованы в выполнении маневровых работ, а также в отгрузке медного и цинкового концентратов на внешнюю сеть.

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