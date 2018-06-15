Компания «БАСФ Строительные системы» начала производство быстросохнущей цементной стяжки
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- В России началось производство быстросохнущей цементной стяжки
- © www.master-builders-solutions.basf.ru
7 июня 2018 года компания ООО «БАСФ Строительные системы» объявила о начале продажи новинки — готовой быстротвердеющей цементной стяжки «Мастертайл 848». Её особенностью является то, что стяжка полностью сохнет за 24 часа, что позволяет в несколько раз сократить сроки выполнения работ и снизить их стоимость без ущерба для качества. Стяжка производится на заводе компании в г. Подольске из сырья российских компаний.
Отличительными особенностями нового материала являются универсальность, толщина слоя от 20 до 80 мм, простота применения и высокая скорость укладки. За счёт особых добавок цементная стяжка «Мастертайл 848» готова к пешеходным нагрузкам через 24 часа после укладки, а к облицовке плиткой — через три дня: к этому моменту влажность основания не превышает 4%. Благодаря этому общая продолжительность строительных работ значительно сокращается. Для сравнения: если брать стандартную цементно-песчаную стяжку, то нужно ждать ее высыхания около месяца до того как начинать следующий этап работ. Кроме того, «Мастертайл 848» не требует использования армирующей сетки, что также упрощает работу и снижает её стоимость.
Области применения и способы нанесения
Широкий диапазон эксплуатационных температур допускает применение стяжки не только в тёплых, но и в холодных помещениях, например на балконах и лоджиях, на улице. При этом состав может укладываться как в связке с существующим основанием, так и на разделитель. Благодаря своим тиксотропным свойствам он позволяет формировать уклоны в помещениях (при необходимости).
Помимо ручной укладки, «Мастертайл 848» может наноситься на основание механизированным способом, что существенно расширяет сферу применения новинки. Для удобства использования сухая смесь упакована в мешки весом 30 кг. Эти особенности делают продукт универсальным практически для любого применения.
«В зависимости от задачи и необходимого объёма смеси для её приготовления можно использовать различные инструменты. При работе с большими площадями перемешивание и подачу материала рекомендуется осуществлять с помощью бетононасоса. Готовая смесь удобна для укладки и может подаваться на значительные расстояния, что было подтверждено опытными испытаниями на объектах. Для получения небольшого количества раствора состав рекомендуется перемешивать в смесителе принудительного действия», — объясняет менеджер технической поддержки компании «БАСФ Строительные системы».
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- Специалист компании «БАСФ Строительные системы» демонстрирует преимущества новой стяжки
- © www.master-builders-solutions.basf.ru
Как отмечает специалист, количество воды затворения может варьироваться в пределах от 2,4 до 2,9 л на 30 кг сухой смеси. Точная дозировка зависит от погодных условий и применения на конкретном объекте. При этом для достижения оптимальной консистенции и пластичности раствора следует начинать делать первые замесы с использованием минимально рекомендуемого количества воды, при необходимости постепенно двигаясь к верхней границе обозначенного в инструкции объёма.
С выводом «Мастертайл 848» предлагаемый «БАСФ Строительные системы» перечень материалов для укладки керамической плитки и напольных покрытий дополнен еще одним важным компонентом — стяжкой российского производства. До настоящего времени компания только импортировала подобные продукты со своих зарубежных заводов. Сегодня российским заказчикам также доступны материалы для укладки плитки, такие как грунтовки, гидроизоляция и плиточный клей, которые вместе формируют системы решений для разных типов помещений.
Использованы дополнительные текстовые и фото материалы сайтов: www.master-builders-solutions.basf.ru, e-ecolog.ru/