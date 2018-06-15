Компания «БАСФ Строительные системы» начала производство быстросохнущей цементной стяжки



В России началось производство быстросохнущей цементной стяжки

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7 июня 2018 года компания ООО «БАСФ Строительные системы» объявила о начале продажи новинки — готовой быстротвердеющей цементной стяжки «Мастертайл 848». Её особенностью является то, что стяжка полностью сохнет за 24 часа, что позволяет в несколько раз сократить сроки выполнения работ и снизить их стоимость без ущерба для качества. Стяжка производится на заводе компании в г. Подольске из сырья российских компаний.

Отличительными особенностями нового материала являются универсальность, толщина слоя от 20 до 80 мм, простота применения и высокая скорость укладки. За счёт особых добавок цементная стяжка «Мастертайл 848» готова к пешеходным нагрузкам через 24 часа после укладки, а к облицовке плиткой — через три дня: к этому моменту влажность основания не превышает 4%. Благодаря этому общая продолжительность строительных работ значительно сокращается. Для сравнения: если брать стандартную цементно-песчаную стяжку, то нужно ждать ее высыхания около месяца до того как начинать следующий этап работ. Кроме того, «Мастертайл 848» не требует использования армирующей сетки, что также упрощает работу и снижает её стоимость.