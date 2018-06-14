Самая крупная партия российского оборудования для термоядерного реактора ИТЭР доставлена во Францию

Во Францию в рамках российской ответственности по внесению вклада в совместную реализацию международного проекта ИТЭР доставлена очередная — самая крупная на сегодняшний день — партия электротехнического оборудования для будущей установки.

Текущая поставка состояла из 22 км коаксиального кабеля, изготовленного в ООО «Группа Компаний «Севкабель» по заказу АО «НИИЭФА», являющегося головным исполнителем по данной системе.

Коаксиальные кабели предназначены для соединения коммутационных аппаратов с энергопоглощающими резисторами в системах быстрого (защитного) вывода энергии из сверхпроводящих обмоток электромагнитной системы реактора.

Кабели входят в группу оборудования, относящегося к радиационной безопасности реактора, в связи с чем к их изготовлению, испытаниям и транспортировке предъявляются особые требования.

Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР — самая дорогостоящая и одна из самых сложных из 25 систем, входящих в сферу ответственности России.

Её изготовление ведётся в соответствии с соглашением о поставках, подписанным между российским агентством ИТЭР и международной организацией ИТЭР в 2011 году.

Перевозка 38 барабанов с кабелем общим весом более 225 тонн осуществлялась при помощи 13 специально оборудованных грузовых трейлеров. Все машины благополучно достигли пункта назначения вблизи Марселя (Прованс, Франция).