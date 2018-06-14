НА ЛАЭС установлен нижний ярус гермооболочки здания реактора энергоблока № 2 ВВЭР-1200



ЛАЭС-2: на штатное место установлен нижний ярус гермооболочки здания реактора энергоблока №2 ВВЭР-1200

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На площадке строящегося энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 завершён монтаж нижней части купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.

Крупногабаритная металлоконструкция установлена на штатное место на цилиндрическую часть здания реактора на отметку +44,60 м.

Операция проведена с помощью тяжёлого гусеничного крана «Liebherr LR 11350» в течение одной рабочей смены.

В результате высота здания реактора вместе с нижним ярусом купола ВЗО составила 56,70 метров.

Внутренняя защитная оболочка здания реактора предусмотрена проектом сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это локализующая система безопасности атомной станции. Во время эксплуатации энергоблока ВЗО исключит выход радиоактивности в окружающую среду.

«Мы смонтировали первый из двух ярусов ВЗО. Операция прошла в штатном режиме. Замечаний к работе монтажного персонала и работе крана нет. После завершения этих работ можно будет устанавливать на проектную отметку следующий ярус гермооблицовки. Как только обе конструкции будут сварены между собой, мы начнём бетонирование купола», — рассказал Кирилл Мазурин, начальник отдела технического надзора управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Он также пояснил, что подготовка к проведению этой ключевой для сооружения энергоблока операции велась несколько месяцев: специалисты собирали ярусы гермооболочки на двух стендах, расположенных в непосредственной близости от энергоблока.

В общей сложности, в единое целое было смонтировано 18 стальных марок нижнего яруса и 36 марок верхнего ярусов. Общий вес крупногабаритных металлоконструкций составил 356 и 225 тонн соответственно.

«Монтируя конструкции купола ВЗО не на высоте, а на нулевой отметке, специалисты одновременно уменьшают трудозатраты, повышают безопасность выполнения работ, улучшают качество сборки конструкций и оптимизируют сроки сооружения энергоблока в целом», — добавил Кирилл Мазурин.

Как отметил заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2 Александр Чеботарёв, площадка сооружения новых энергоблоков атомной станции является в своём роде уникальной, поскольку здесь реализуются самые современные индустриальные методы ведения строительно-монтажных работ.

Например, при сборке конструкций нижнего и верхнего ярусов гермооблицовки на их внутренней поверхности смонтировали 16 теплообменников системы пассивного отвода тепла от парогенераторов, площадки обслуживания, элементы спринклерной системы, вентиляции и освещения, а также закладные и накладные детали для крепления относящихся к куполу элементов.

Подобная практика укрупнения гермооблицовки применяется только в России. На строящейся Ленинградской АЭС она была успешно опробована ещё несколько лет назад при выполнении аналогичных работ на энергоблоке № 1 ВВЭР-1200.