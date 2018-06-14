Реактор ВВЭР-1200 инновационного энергоблока ЛАЭС-2 впервые выведен на уровень мощности 90%



Ленинградская АЭС-2: Реакторная установка инновационного энергоблока №1 ВВЭР-1200 впервые выведена на уровень мощности 90%

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Инновационный энергоблок № 1 ВВЭР-1200 поколения «3+" Ленинградской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), находящийся с 26 марта в опытно-промышленной эксплуатации, впервые выведен на уровень мощности 90% от номинальной. Специалисты приступили к очередному опробованию оборудования и технологических систем для подтверждения их надежной, безопасной и эффективной эксплуатации.

«Взят еще один важный рубеж: мы успешно завершили целый комплекс проверок первого пускового энергоблока на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной и вышли на следующий подэтап тестирования блока. Можно сказать, что сегодня мы находимся в трех шагах от его ввода в промышленную эксплуатацию: опробования на 90% и 100% мощности реактора, а также 15-суточное комплексное опробование блока на номинальных параметрах станут финальным аккордом в череде проверок, которые мы самым тщательным образом проводили при постепенном повышении уровня мощности реакторной установки», — отметил главный инженер строящейся Ленинградской АЭС Александр Беляев.

Он также подчеркнул, что все опробования энергоблока, выполненные в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации за последние два с половиной месяца, убедительно доказали, что монтажные и пуско-наладочные работы на новом энергоблоке выполнены в полном объеме и с должным качеством. Замечаний к работе энергоблока на уровне мощности реактора 40%, 50% и 75% от номинальной нет.

Стартовавшее опробование энергоблока на 90% мощности реакторной установки будет проходить в течение всего июня: специалисты проверят эффективность биологической защиты, исследуют тепловой баланс по первому и второму контурам, наладят их водно-химический режим, проверят эффективность системы ввода бора высокого давления, протестируют системы внутриреакторного контроля, исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны и т. д.

По состоянию на 9 июня энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС, находящийся на заключительном этапе ввода в эксплуатацию, выдал в единую энергосистему Северо-Запада более 760 млн киловатт-часов электроэнергии. По предварительным оценкам, после его ввода в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей (в годовом исчислении). Новые мощности обеспечат высокий уровень энергобезопасности страны, позволят продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления, а также будут способствовать росту, развитию и укреплению финансовой самостоятельности города Сосновый Бор.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции. Первый энергоблок ВВЭР-1200 поколения «3+" с 26 марта 2018 года находится на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация». Продолжается сооружение энергоблока № 2. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС — АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».