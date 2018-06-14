СП КамАЗа и Daimler приступили к производству среднетоннажного грузовика

8 июня 2018 года на производственной площадке «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в Набережных Челнах началось массовое производство нового поколения CANTER TF российской сборки: новый CANTER для России — проверенное качество из Японии, мировой бестселлер.

Первые партии автомобилей будут доступны покупателям уже с июля. Именно в этот период запланирован официальный старт продаж. Наряду с этим для клиентов также будет проведена серия тест-драйвов, чтобы они смогли самостоятельно убедиться в конкурентных преимуществах модели и оценить новую генерацию CANTERа.

Перед стартом производства в России были проведены масштабные исследования и испытания нового поколения CANTER. На протяжении второго полугодия прошедшего года прошли пробеговые испытания трех автомобилей FUSO CANTER TF экологического стандарта Евро-5. Старт был дан во Владивостоке. В конце января 2018 года ходовые испытания продолжились на севере России при эксплуатации с отрицательными температурами до — 50 градусов °C. Совокупный пробег на маршруте трех грузовиков составил 350 тыс. км. За время испытаний автомобили показали себя с положительной стороны и очень достойно. Тем не менее суровая эксплуатация в Российских условиях требует детальной проработки и настройки каждого узла, компонента и агрегата. После завершения пробеговых испытаний инженеры внесли все необходимые изменения. И теперь можно с уверенностью говорить о том, что CANTER нового поколения готов покорять любые транспортные задачи на дорогах российских бескрайних широт.