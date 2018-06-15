Новая бумагоделательная машина запущена на комбинате «Волга» в Нижегородской области

Бумкомбинат «Волга» (г. Балахна) запустил новую бумагоделательную машину (№ 4) для производства гофрокартона и других упаковочных видов бумаг. В апреле этого года были проведены пуско-наладочные работы, к концу месяца предприятие выпустило первую партию готовой продукции. Производительность машины составляет около 12 тыс. т в год. Масса выпускаемой бумаги может варьироваться от 80 г/м2 до 220 г/м2. Продукция будет поставляться на внутренний рынок и экспортироваться.

В планах предприятия на 2018 год — увеличить объемы производства бумаги до 235 тыс. т. за счет изготовления термомеханической массы и запуска бывшего узла сортирования отходов древесномассного цеха с последующим запуском бумагоделательной машины № 5. Также в скором времени ЦБК планирует расширить рынки сбыта, за счет выработки небеленой газетной бумаги, которая востребована на китайском рынке.

Напомним, что балахнинский бумкомбинат «Волга» (ЦБК «Волга») в 2017 году произвел 216 тыс. т газетной бумаги, что почти на 500 т больше, чем планировалось. Увеличение объемов выпуска газетной бумаги на предприятии объясняли запуском производства бумаги из 100% термомеханической массы пониженной плотности 40 г/м2.