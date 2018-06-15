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Новая бумагоделательная машина запущена на комбинате «Волга» в Нижегородской области

  •  © volga-paper.ru

Бумкомбинат «Волга» (г. Балахна) запустил новую бумагоделательную машину (№ 4) для производства гофрокартона и других упаковочных видов бумаг. В апреле этого года были проведены пуско-наладочные работы, к концу месяца предприятие выпустило первую партию готовой продукции. Производительность машины составляет около 12 тыс. т в год. Масса выпускаемой бумаги может варьироваться от 80 г/м2 до 220 г/м2. Продукция будет поставляться на внутренний рынок и экспортироваться.

В планах предприятия на 2018 год — увеличить объемы производства бумаги до 235 тыс. т. за счет изготовления термомеханической массы и запуска бывшего узла сортирования отходов древесномассного цеха с последующим запуском бумагоделательной машины № 5. Также в скором времени ЦБК планирует расширить рынки сбыта, за счет выработки небеленой газетной бумаги, которая востребована на китайском рынке.

Напомним, что балахнинский бумкомбинат «Волга» (ЦБК «Волга») в 2017 году произвел 216 тыс. т газетной бумаги, что почти на 500 т больше, чем планировалось. Увеличение объемов выпуска газетной бумаги на предприятии объясняли запуском производства бумаги из 100% термомеханической массы пониженной плотности 40 г/м2.

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https://www.kommersant.ru/doc/3660653

Нижегородская область, бумагоделательная машина, лесопереработка
  • Нет аватара 1407003
    15.06.1821:16:43

    Тиражи газет падают, куда они девают газетную бумагу?

    #1044957
    • Нет аватара nabludatel71
      15.06.1822:21:06

      80% выпускаемой в России «газетки» сейчас уходит на экспорт.

      Предвосхищая следующий вопрос: в Индию, ЕС, Турцию и Ближний Восток, СНГ, Африку — по всему миру. С конца прошлого года крупные поставки вновь пошли в Китай, где из-за ограничений на переработку импортной макулатуры образовался дефицит.

      https://sdelanounas.ru/blogs/103281/

      Отредактировано: nabludatel71~22:23 15.06.18
      #1044983
  • Нет аватара nabludatel71
    15.06.1822:26:36

    Бумкомбинат «Волга» (г. Балахна) запустил новую бумагоделательную машину (№ 4) для производства гофрокартона и других упаковочных видов бумаг

    Правильно! Давно было пора диверсифицировать производство.

    #1044987
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