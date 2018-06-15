ИЭМЗ приступил к изготовлению опытной партии авиационных двигателей семейства «Ритм»

Изготовление опытной партии новых авиационных двигателей семейства «Ритм» началось на «Истринском экспериментально-механическом заводе» (ИЭМЗ).

«Если к концу 2017 года опытная партия двигателей „Ритм“ состояла из четырёх двигателей для проведения, прежде всего, стендовых испытаний, то в настоящее время в производство запущена партия двигателей в количестве примерно 10 экземпляров, причём в производстве находятся двигатели нескольких модификаций», — прокоментировали новость на предприятии.

Первый прошедший весь цикл наземных и стендовых испытаний авиадвигатель «Ритм» в базовом варианте развивает мощность 200 л.с. Двигатель прошёл цикл стендовых испытаний для обеспечения первого полёта с подтверждением заявленных характеристик и ранее был отгружен заказчику для установки на перспективном беспилотном вертолёте. В настоящее время он монтируется на изделие заказчика. Этот двигатель имеет обозначение «Ритм-В».

В 2018 году планируется завершить все стендовые испытания двигателя, в частности, длительные и стендовые ресурсные испытания, и провести их лётные испытания. После завершения всех этапов испытаний будет окончательно сформирован «облик» двигателя для серийного производства. Тем не менее, технологическая подготовка производства на ИЭМЗ под выпуск двигателей «Ритм» практически завершена.

На базе двигателя «Ритм» мощностью 200 л.с. разработчик в инициативном порядке планирует создание семейства двигателей различной мощности, в том числе двухрядного звездообразного двигателя мощностью 400 л.с. Разработан эскизный проект двигателя, однако из-за большого объёма работ по доводке и освоению производства двигателей семейства «Ритм» дальнейшая проработка проекта не ведётся.

«Возобновление работ по двигателю на 400 л.с. ожидается тогда, когда в этом возникнет потребность у разработчика летательного аппарата», — отметил представитель ИЭМЗ.

ИЭМЗ уделяют большое внимание созданию гаммы авиадвигателей для беспилотных летательных аппаратов, легкомоторных самолётов и вертолётов. Ряд проработанных поршневых авиадвигателей включает в себя моторы мощностью 4,5 л.с., 20 л.с и 200 л.с. Предприятие уже выпустило серию авиадвигателей мощностью 4,5 л.с. для беспилотников, в том числе и для беспилотников «Истра-10» разработки ИЭМЗ.

Большое внимание разработке авиадвигателей малой мощности обусловлено тем, что отечественные моторостроительные предприятия не производят двигатели для беспилотников и лёгких самолётов. Все работы по данному направлению проводились ИЭМЗ исключительно на собственные средства в инициативном порядке.

ИЭМЗ, первоначально ориентированный на разработку и постройку лёгких самолётов, в настоящее время отличается многоплановостью проводимых работ — разработкой и постройкой комплексов беспилотной воздушной разведки и наблюдения с беспилотниками серии «Истра», разработкой и изготовлением систем автоматического управления беспилотниками, а также ведёт проработку перспективного лёгкого сельскохозяйственного самолёта.