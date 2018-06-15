Траулер «Ударник» спущен на воду

15 июня на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялся спуск на воду траулера «Ударник».

Третий траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ударник» спущен на воду со стапеля «Буревестник» 15 июня. В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие работники ПСЗ «Янтарь», руководство заказчика — Рыболовецкого колхоза им. Ленина, проектанта — компании Skipskompetanse AS, представители органов власти Калининградской области.

Крёстной матерью судна стала Ирина Кошель, бывшая работница Рыболовецкого колхоза им. Ленина и супруга куратора строительства этой серии траулеров со стороны заказчика. На церемонии спуска она исполнила традиционный ритуал крещения — разбила о борт «Ударника» бутылку шампанского.

Генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов сказал на церемонии: «Сегодня мы видим все три траулера у заводской набережной. Мы набрали хороший темп в строительстве этой серии. Заверяю нашего уважаемого заказчика, что все суда будут достроены вовремя и с хорошим качеством. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится, и в скором времени мы будем спускать на воду другие заказы для Камчатки».

Заместитель председателя Рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Евтушенко поздравил и поблагодарил заводчан за «колоссальную работу, выполненную после подписания контракта в 2016 году». Он также сказал, что на Камчатке с нетерпением ждут эти траулеры и с их прибытием колхоз выйдет на новый этап своего развития.

Контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Первые два траулера серии, «Ленинец» и «Командор», были спущены на воду в ноябре 2017 и в марте 2018 года соответственно. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018-19 годах.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м, мощность главного двигателя — 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).