Уралмашзавод произвел первую в России шахтную подъемную машину

Уралмашзавод успешно завершил основной этап испытаний одной из самых крупных на мировом рынке шахтной подъемной машины, позволяющей поднять 50 т руды с глубины до 1300 м. Первым покупателем оборудования станет Гайский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК), который заканчивает масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие производственных мощностей.

К изготовлению своей первой шахтной подъемной машины (ШПМ) Уралмашзавод приступил год назад в рамках программы по расширению линейки оборудования для горно-добывающей промышленности, став единственным производителем ШПМ в России. Первым заказчиком ШПМ скипового подъема выступил Гайский ГОК (входит в УГМК-Холдинг).

В настоящее время проходят финальные испытания машины. На прошлой неделе специалисты УЗТМ в присутствии заместителя директора УГМК-Холдинг по горному производству Владимира Замотина произвели прокрутку канатоведущего шкива.

«На сегодняшний день это самая крупногабаритная машина на российском рынке. Диаметр канатоведущего шкива составляет 5 м, а количество ручьев на шкиве — 8. Она способна поднять 50 тонн руды за цикл с глубины 1300 м. ШПМ, произведенная для Гайского ГОКа, оснащена двумя двигателями мощностью по 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией», — говорит Андрей Вяткин, начальник технической службы нестандартного оборудования «Уралмашзавода».

"Гайский ГОК — один из лидеров в области российского горного производства. И сейчас он находится на очередном этапе роста производства. Для увеличения объемов добычи руды ему требуются новые мощности для подземных работ. Для Уралмашзавода шахтная подъемная машина — новый вид продукции, и мы рассчитываем, что увидим надежное оборудование, соответствующее всем современным требованиям, которое позволит нам выполнить поставленные перед ГОКом задачи. Мы надеемся на успешное внедрение шахтных подъемных машин Уралмашзаводом и расширение линейки этого оборудования", — отметил заместитель директора УГМК-Холдинг по горному производству Владимир Замотин.

По его словам, потребность в шахтных подъемных машинах у добывающих предприятий УГМК-Холдинг есть. В ближайшей перспективе такое оборудование потребуется ОАО «Башкирская медь», Учалинскому ГОКу, который планирует освоение Ново-Учалинского рудника.

«Мы очень благодарны руководству УГМК-Холдинг, ее генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору компании Игорю Геннадьевичу Кудряшкину, за то, что они верят в возможности российского машиностроения. Это дорогого стоит, придает нам уверенности в себе, в своих силах. Группа УГМК является крупнейшими заказчиками оборудования Уралмашзавода, это позволяет нам расширять производство, развивать свои компетенции, сохранять высококвалифицированную инженерно-конструкторскую службу и осваивать новые рынки», — отметил Ян Центер, председатель Совета директоров УЗТМ, заместитель Председателя Правления Газпромбанк.

Слава труду рабочих и инженеров Ураламаша!

Гайский ГОК основан в 1959 году на базе богатейшего Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40 процентов запасов меди Оренбургской области. Масштабные инвестиции в сырьевую базу и внедрение новых технологий позволяют Гайскому ГОКу занимать второе место в России по добыче руды среди предприятий цветной металлургии, после сырьевого производства Норильской ГМК. Гайский ГОК выпускает медный и цинковый концентрат.