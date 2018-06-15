Объединение компаний «Алмаз» представило новинки сельхозтехники

19 апреля 2018 года состоялся V Демонстрационный показ техники и оборудования, выпускаемых предприятиями Алтайского края.

Объединение компаний «Алмаз» представило публике запасные части и технику производства ЗАО «РЗЗ» и АО «Анитим» — всего 8 моделей.

Посетители выставки с интересом знакомились с новинками техники. Особое внимание привлекли:

— Борона дисковая DANA БДП 8×2 — сочетает преимущества широкозахватных борон — высокую производительность и скорость работы, а также небольшую массу характерную для двухрядных борон.

— Сеялка VITA СЗТ-3,6 — предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур как раздельно, так и одновременно с посевом сыпучих и несыпучих семян трав и внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка высевает из основных бункеров через дисковые сошники семена зерновых культур и семена зернобобовых культур. Из травяных бункеров через наральниковые сошники высеваются мелкие семена трав.

— Сцепка гидрофицированная ЗАРЯ СБГ-26 — Новинка АО «АНИТИМ». Имеет оригинальную конструкцию, которая позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и обратно без разборки.

Кульминацией мероприятия стал демонстрационный показ техники, где все участники выставки смогли воочию увидеть качество обработки почвы нашими орудиями.

Завершилась выставка награждением производителей сельхозтехники и работников этих предприятий. Коллективу ЗАО «РЗЗ» вручили диплом за разработку и проведение испытаний прицепного плуга FINIST ПЛПР-9×40. Всего в 2018 году на Алтайской МИС запланировано испытать 12 моделей техники торговых марок АЛМАЗ и АНИТИМ.