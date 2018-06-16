В Нижнем Новгороде создали вездеход нового поколения «Русак-3993»

Вездеход «Русак», созданный нижегородскими учеными и инженерами в сотрудничестве с конструкторами из Татарстана, успешно прошел испытания в Якутии и на Чукотке, сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией Нижегородского технического университета Александр Блохин.

«Русак-3993» является прототипом экспериментальных образцов нового поколения транспортных средств-амфибий для Арктики и Антарктики. Проект разработан в 2016 году коллективами ученых НГТУ имени Алексеева и индустриального партнера — завода механических трансмиссий из города Набережные Челны.

«Вездеход „Русак“ преодолел около 4 тысяч километров бездорожья от Якутска до самого северного города России — Певека — и успешно прошел испытания в период весенней распутицы. За время экспедиции в условиях Крайнего севера нам удалось проверить все системы машины и отработать различные способы преодоления препятствий: наш путь пролегал через горные хребты, болота, дороги с размокшим грунтом и снежную целину», — отметил Блохин.

По его словам, испытания позволили оценить проходимость, подвижность, плавучесть и энергоэффективность машины, проверить заложенные технические решения в узлах трансмиссии, ходовой части, рулевом и тормозном управлениях.

«В итоге у вездехода не было серьезных поломок. Мы приобрели очень ценный опыт, который позволит дальше проектировать машину на совершенно другом уровне», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что существующие колесные и гусеничные машины не достаточно адаптированы к суровым природно-климатическим условиям Арктики, в особенности арктической зимы, поэтому усовершенствованные машины должны быть более «живучими», чтобы эксплуатироваться круглый год. Именно этим требованиям должен отвечать вездеход, над созданием которого трудятся нижегородские ученые и челнинские конструкторы.

Как пояснил индустриальный партнер проекта, председатель совета директоров группы компаний «КОМ» Василий Маньковский, вездеход, который тестировали в арктической зоне, создан в единственном экземпляре.

«Этого „Русака“ мы собрали в Набережных Челнах на заводе механических трансмиссий, где находится наше экспериментальное производство. Эта четырехосная машина будет дорабатываться, чтобы найти лучшее техническое решение», — сказал он.

Он добавил, что на предприятии разработали и другие варианты «Русака» — двухосную машину и гусеничную.

«Эта техника уже прошла испытания, получила хорошие результаты, и сейчас мы готовимся начать ее серийное производство. Колесные машины будем выпускать на заводе в Богородске, а гусеничные — в Набережных Челнах», — уточнил Маньковский.

По словам президента экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества, главного организатора экспедиции «Якутск-Певек» Владимира Чукова, подобные машины нужны там, где нецелесообразно прокладывать дороги.

«Плотность населения на Чукотке составляет 0,7 человека на 1 квадратный километр. Зачем там дороги? Там нужна техника, которая в этих климатических условиях будет надежно работать, чтобы люди, которые живут там, не чувствовали себя оторванными от остального мира», — заявил Чуков.

В свою очередь заведующий научно-исследовательской лабораторией НГТУ Александр Блохин уточнил, что производство новых колесных и гусеничных машин для Арктики планируется начать с 2020 года.