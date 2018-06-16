Новейшие комплексы ПВО «Барнаул-Т» в 98-й гвардейской дивизии ВДВ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/itBEfPUlVJs

У ивановских десантников появилось всевидящее око.

Теперь с земли крылатые пехотинцы могут обнаружить любые воздушные цели. И даже классифицировать их опасность.

Все это стало возможным благодаря новой технике, которая поступила на вооружение 98-й гвардейской дивизии ВДВ. На территории 5-го зенитно-ракетного полка в местечке Балино состоялась торжественная церемония передачи образцов.

Экипажи принимают новую технику. Машины противовоздушной обороны. Эти локаторы на гусеницах прочесывают небо. Командир дивизии Николай Чобан, подчеркивает: в ВДВ такие комплексы — новинка.

Видеорепортаж ГТРК «Ивтелерадио».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MnWCAKomdeM