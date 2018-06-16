В Киров поступил новый вертолет для санавиации

Новая машина оснащена медицинским модулем. Об этом сообщил губернатор Кировской области. Новый «Ансат» уже на посадочной площадке «Кучаны». Теперь у кировской санавиации четыре вертолета. Новая машина оснащена медицинским модулем, который позволяет оказывать медицинскую помощь сразу при перелете. На борту есть системы искусственной вентиляции лёгких и теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает кардиограмму.

В районы за пациентами сейчас будут летают на двух «Ансатах» и двух «Ми-2». Вертолетные площадки есть во всех районах, в Кирове их три: на территории Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Кировской областной больницы и рядом со Станцией скорой помощи.