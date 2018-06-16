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Авиация

В Киров поступил новый вертолет для санавиации

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Новая машина оснащена медицинским модулем. Об этом сообщил губернатор Кировской области. Новый «Ансат» уже на посадочной площадке «Кучаны». Теперь у кировской санавиации четыре вертолета. Новая машина оснащена медицинским модулем, который позволяет оказывать медицинскую помощь сразу при перелете. На борту есть системы искусственной вентиляции лёгких и теле-ЭКГ, которая в режиме реального времени автоматически расшифровывает кардиограмму.

В районы за пациентами сейчас будут летают на двух «Ансатах» и двух «Ми-2». Вертолетные площадки есть во всех районах, в Кирове их три: на территории Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Кировской областной больницы и рядом со Станцией скорой помощи.

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Киров, Кировская область, Авиация, Ансат, Вертолёты
  • Комментарий удален
  • Андрей Бусыгин Андрей Бусыгин
    16.06.1822:30:00

    Вот это уже гораздо лучше, чем использовать в областной санавиации Ми-8. «Экономика должна быть» как говорил незабвенный Леонид Ильич. Ансаты и Ка-226 — хорошие «газельки» воздушной скорой помощи, в отличие от автобуса Ми-8.

    Осталось двигатели локализовать.

    #1045205
    • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
      16.06.1822:44:45

      Согласен. Я Ансат по звуку отличаю, когда он над городом летает, сразу слышно движок чей, когда Ми-2 летит или Ансат))

      #1045209
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