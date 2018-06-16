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Транспорт и логистика

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» произвел отгрузку электромобилей в рамках нового проекта «Эко-такси»

  •  © tigarbo.ru

В рамках нового ивестиционного проекта в г.Ростов-на-Дону для жителей и гостей города появится услуга эко-такси.

В формате этого проекта ЗАО «КОМЗ-Экспорт» изготовил и произвел отгрузку очередной партии электромобилей «Элекар 5Е-TIGARBO» 4+2 в количестве шести штук.

Задача проекта — сохранение экологии города и перевозка жителей и гостей города во время и после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Машины будут курсировать в районе левобережной и центральной набережных, а также театральной площади.

Дополнительно все электромобили оснащены всеми необходимыми опциями для оказани услуг:

— GPS-глонасс;

— Видеообзор 360о;

— Wi-Fi.

Оплата услуг осуществляется через онлайн-кассу, дополнительно в электромобиле встроен терминал для безналичного расчета.

  •  © tigarbo.ru
  •  © tigarbo.ru

 http://www.tigarbo.ru/sta...artii-elektromobiley.html 

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http://www.tigarbo.ru/stati/item/280-eko-taksi.html

Ростов-на-Дону, КОМЗ-Экспорт
  • Нет аватара Иван Кутузов
    17.06.1800:10:23

    А в Ростове-на-Дону нет зимы? Как-бы салон не для нашего климата.

    #1045221
    • Великоросс Великоросс
      17.06.1800:45:29

      А в Ростове-на-Дону нет зимы? Как-бы салон не для нашего климата.

      Вообще то и велосипеды не для зимы. Отменим выпуск и продажу велосипедов, перестанем летом на них кататься? Или на лодках плавать летом и отменим их на фиг?    

      #1045229
      • Нет аватара Иван Кутузов
        17.06.1808:51:10

        Сколько того велосипеда?    

        Делать автомобили, которые полгода стоят спрятанными в гараже — несколько странное решение, экономически неоправданное.

        Отредактировано: Иван Кутузов~08:52 17.06.18
        #1045273
  • Нет аватара Лес
    17.06.1811:02:44

    Очень хорошая новость для компании-разработчика и для отрасли туристического сервиса.    

    Эко-такси могут найти применение во всех городах, где есть туристические, парковые, спортивные, пляжные, курортные и прочие подобные объекты.

    Открытое эко-такси это также новое поколение туристической инфраствуктуры, («Туристическая инфраструктура 21 век») когда решение сервисных задач возложено на специализированные машины.

    Отредактировано: Лес~11:18 17.06.18
    #1045287
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