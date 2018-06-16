ЗАО «КОМЗ-Экспорт» произвел отгрузку электромобилей в рамках нового проекта «Эко-такси»

В рамках нового ивестиционного проекта в г.Ростов-на-Дону для жителей и гостей города появится услуга эко-такси.

В формате этого проекта ЗАО «КОМЗ-Экспорт» изготовил и произвел отгрузку очередной партии электромобилей «Элекар 5Е-TIGARBO» 4+2 в количестве шести штук.

Задача проекта — сохранение экологии города и перевозка жителей и гостей города во время и после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Машины будут курсировать в районе левобережной и центральной набережных, а также театральной площади.

Дополнительно все электромобили оснащены всеми необходимыми опциями для оказани услуг:

— GPS-глонасс;

— Видеообзор 360о;

— Wi-Fi.

Оплата услуг осуществляется через онлайн-кассу, дополнительно в электромобиле встроен терминал для безналичного расчета.

http://www.tigarbo.ru/sta...artii-elektromobiley.html