ЗАО «КОМЗ-Экспорт» произвел отгрузку электромобилей в рамках нового проекта «Эко-такси»
В рамках нового ивестиционного проекта в г.Ростов-на-Дону для жителей и гостей города появится услуга эко-такси.
В формате этого проекта ЗАО «КОМЗ-Экспорт» изготовил и произвел отгрузку очередной партии электромобилей «Элекар 5Е-TIGARBO» 4+2 в количестве шести штук.
Задача проекта — сохранение экологии города и перевозка жителей и гостей города во время и после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Машины будут курсировать в районе левобережной и центральной набережных, а также театральной площади.
Дополнительно все электромобили оснащены всеми необходимыми опциями для оказани услуг:
— GPS-глонасс;
— Видеообзор 360о;
— Wi-Fi.
Оплата услуг осуществляется через онлайн-кассу, дополнительно в электромобиле встроен терминал для безналичного расчета.
http://www.tigarbo.ru/sta...artii-elektromobiley.html
- Великоросс
- 16.06.201823:26
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