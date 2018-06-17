В Калининграде открыли новый корпус больницы скорой медицинской помощи

6 июня в Калининграде открыт новый корпус больницы скорой медицинской помощи. На строительство и оснащение объекта, который сделали специально к чемпионату мира по футболу, потратили 1,23 миллиарда рублей.

Строительство трёхэтажного корпуса госпитального приёмного отделения БСМП на 85 коек начали в 2017 году. Общая площадь здания составляет семь тысяч квадратных метров.

Первый этаж объекта отвели под стационарное отделение скорой помощи. Его разделили на «красную», «зелёную» и «жёлтую» сортировочные зоны. «Здесь принцип строится по трём потокам: по пациентам, которые находятся в удовлетворительном состоянии и могут самостоятельно передвигаться, пациенты в состоянии средней степени тяжести и в тяжёлом состоянии, которые сразу должны попадать в операционную», — пояснил главврач БСМП Евгений Любивый.

На втором и третьем этажах корпуса находится отделение сочетанной травмы на 60 коек. Больницу оснастили МРТ, двумя барокамерами, микроскопом для нейрохирургов и другой новейшей техникой, которой до этого не было в регионе.

Хочу подчеркнуть, что оборудование здесь экспертного класса, очень высокого качества, и работать на таком оборудовании всем специалистам доставляет великое удовольствие. И самое главное, что это высокая степень диагностики и лечебных мероприятий, которые с помощью этого оборудования можно оказать. Например, аппарат гемодиализа — «искусственная почка», аппарат ЭКМО, которое по сути может человеку заменить лёгкие, — это оборудование, которого больше нет, оно впервые здесь и оно уникальное. В течение нескольких месяцев придёт ещё один КТ, — уточнил Любивый.