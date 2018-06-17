Ночная и тепловизионная техника «Швабе» переведена на «цифру»

В Новосибирске вся ночная и тепловизионная техника Холдинга «Швабе» с мая выпускается на автоматизированном крупносерийном производстве. Около 80% операций при создании новых приборов выполняется на станках с числовым программным управлением.

Планомерный переход на «цифру» предприятие Холдинга «Швабе» — Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) осуществляет с середины 2017 года. Пилотным образцом стал прицел ночного видения ПН-2М. В настоящее время на автоматизированное производство уже переведено 10 ночных и 10 тепловизионных изделий НПЗ.

«На данный момент на „цифровое изготовление“ переведена вся ночная и тепловизионная техника нашего предприятия — это около 40% продукции. Новый подход снизил долю ручного труда до 20% и на треть уменьшил себестоимость приборов», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В настоящее время около 80% операций при изготовлении ночных и тепловизионных изделий на НПЗ выполняется с помощью интеллектуальных станков с ЧПУ. Высокотехнологичное оборудование было закуплено в рамках программы техперевооружения завода.

К 2020 году НПЗ планирует перевести на «цифру» до 85% продукции. Для достижения этого показателя завод в ближайшие три года намерен закупить несколько новых станков с числовым программным управлением.