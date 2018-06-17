В Татарстане открыт учебно-лабораторный комплекс для подготовки рабочих нового поколения

2 сентября 2017 года на территории завода «Алнас» (входит в ГК «Римера») состоялось торжественное открытие нового учебно-лабораторного комплекса «Колледжа будущего Татарстана». Большой корпус цвета стали общей площадью 1 тыс. кв. метров с участком производственного обучения и 8 учебными лабораториями находится совсем рядом с заводом.

«Колледж будущего Татарстана» — это образовательный проект, реализуемый с 2013 года Группой ЧТПЗ на базе завода «Алнас» и Альметьевского профессионального колледжа при поддержке Правительства РТ. Проект нацелен на обеспечение завода «Алнас» и других машиностроительных предприятий профессиональными рабочими кадрами.

Общий объем инвестиций в «Колледж будущего Татарстана» составил более 225 млн рублей, из которых 127 млн направила ГК «Римера», 95 млн — Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Это не единственный образовательный проект Группы ЧТПЗ — с 2011 года компания готовит квалифицированные кадры по дуальной модели в Образовательном центре в Первоуральске.

Особенностью колледжа является тот факт, что обучение в нем идет по немецкой модели: дуальная система предполагает 40% учебного времени отводить теории и 60% — практике. Как рассказал изданию генеральный директор ГК «Римера» Борис Коваленков, эту образовательную систему в Группе ЧТПЗ считают наиболее эффективной. «Ребята здесь практикуются на промышленном оборудовании каждый день. Мы считаем, что именно такое сочетание теории и практики, когда студент прямо в лабораториях моделирует то, что ему придется через несколько лет делать на заводе, наиболее правильное», — рассказал Коваленков.

За два года колледж выпустил из своих стен около ста студентов, из них почти половина трудоустроена на «Алнас». «Этот показатель очень хороший, — считает исполнительный директор „Алнаса“ Сергей Шунин. — Он значительно выше, чем по республике. Литейщики-металлурги, операторы станков с ЧПУ, операторы универсальных станков, слесари-инструментальщики нам всегда нужны, поэтому мы решили готовить сами для себя рабочих нового поколения. И ребята понимают, что это их будущее и хороший заработок. Например, у нас сотрудники могут зарабатывать и 50, и 60 тысяч рублей». Однако привязывать к работодателю обязательными контрактами или отработками на заводе не считают нужным — после получения диплома специалист может устроиться на любое предприятие или продолжить обучение в вузах.