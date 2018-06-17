В Татарстане заложили первый камень на строительстве завода стиральных машин Haier

28 мая около поселка для многодетных семей Подсолнухи в Тукаевском районе РТ состоялась торжественная церемония закладки первого камня завода стиральных машин — первой фазы реализации индустриального парка Haier.

Завод стиральных машин по плану будет выпускать 500 тыс. единиц бытовой техники в год. Ожидается, что первая стиральная машина сойдет с конвейера в июле 2019 года. Сумма заявленных инвестиций составляет 3 млрд рублей. Количество рабочих мест — 385.

Следующим после стиральных машин станет завод кухонной бытовой техники. В ближайшие три года также начнется строительство логистических комплексов в рамках индустриального парка Haier. В целом же китайский холдинг планирует разместить в районе Набережных Челнов 12 заводов. Построены они будут на территории индустриального парка, под который выделен участок площадью более 124 гектара.