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Новые заводы и цеха

В Татарстане заложили первый камень на строительстве завода стиральных машин Haier

  •  © pp.userapi.com

28 мая около поселка для многодетных семей Подсолнухи в Тукаевском районе РТ состоялась торжественная церемония закладки первого камня завода стиральных машин — первой фазы реализации индустриального парка Haier.

Завод стиральных машин по плану будет выпускать 500 тыс. единиц бытовой техники в год. Ожидается, что первая стиральная машина сойдет с конвейера в июле 2019 года. Сумма заявленных инвестиций составляет 3 млрд рублей. Количество рабочих мест — 385.

Следующим после стиральных машин станет завод кухонной бытовой техники. В ближайшие три года также начнется строительство логистических комплексов в рамках индустриального парка Haier. В целом же китайский холдинг планирует разместить в районе Набережных Челнов 12 заводов. Построены они будут на территории индустриального парка, под который выделен участок площадью более 124 гектара.

  •  © irvispress.ru
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https://www.business-gazeta.ru/news/383694

Татарстан, Haier, бытовая техника
  • Великоросс Великоросс
    17.06.1801:23:12

    В Челнах заложили камень на строительстве завода стиральных машин Haier

    ©Видео с youtube.com

    #1045238
  • Human RS Human RS
    17.06.1801:26:25

    Стоит напомнить, что это будет уже второй завод компании Haier в Набережных Челнах. Первый открылся в 2016 году и выпускает холодильники.

     https://sdelanounas.ru/blogs/76855/ 

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Human RS~01:27 17.06.18
    #1045239
  • Нет аватара VMichael
    17.06.1801:59:01

    А причем тут поселок многодетных семей?

    #1045245
    • Human RS Human RS
      17.06.1802:37:09

      Работа местным будет.

      #1045254
      • Нет аватара VMichael
        17.06.1802:44:49

        Да, это хороший вариант.

        Просто забавно, что упомянули именно это в тексте, как будто поселок для многодетных семей это важный фактор для строительства завода.

        #1045255
        • Human RS Human RS
          17.06.1802:51:05

          С другой стороны, а почему бы и нет?    

          #1045256
        • Нет аватара Strannic
          17.06.1807:32:44

          Логически правильное решение региональных властей. А то в других регионах жалуются что при рождении третьего ребёнка выделяют участки в инфраструктурно неразвитых территориях. Здесь же в инфраструктуру и регион вложится и заводы индустриального парка.

          #1045266
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