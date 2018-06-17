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Дорожное строительство

Cтроительство новой станции Остафьево началось на Курском направлении МЦД-2

  •  © stroi.mos.ru

Cтроительство новой станции Остафьево началось на Курском направлении. Проектом предусмотрено строительство двух пассажирских платформ, объединенных конкорсом, через который можно будет перейти на остановки других видов транспорта и пересечь железнодорожные пути.

«Остафьево станет одним из первых новых остановочных пунктов Московского центрального диаметра МЦД-2 Нахабино-Подольск. Проектом предусмотрено строительство двух пассажирских платформ, объединенных конкорсом (пассажирский зал), через который можно будет перейти на остановки других видов транспорта и пересечь железнодорожные пути», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы .

«Новый остановочный пункт позволит обеспечить железнодорожным сообщением прилегающие районы Новомосковский и Южный, которые сейчас активно застраиваются, а также частично разгрузит проспект Юных Ленинцев и Рязановское шоссе», — пояснили в правительстве Москвы.

 https://xn----8sbfg5ajcq1...%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE/ 

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Москва, МЦД-2
  • Нет аватара WJ
    17.06.1811:40:18

    •  © xn----8sbfg5ajcq1a9b.xn--p1ai

    #1045294
  • Нет аватара post0
    17.06.1812:03:36

    Я то думал действительно началось. А это Яндесовский робот старые новости постит. Забанить его давно пора.

    #1045297
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