Cтроительство новой станции Остафьево началось на Курском направлении МЦД-2

Cтроительство новой станции Остафьево началось на Курском направлении. Проектом предусмотрено строительство двух пассажирских платформ, объединенных конкорсом, через который можно будет перейти на остановки других видов транспорта и пересечь железнодорожные пути.

«Остафьево станет одним из первых новых остановочных пунктов Московского центрального диаметра МЦД-2 Нахабино-Подольск . Проектом предусмотрено строительство двух пассажирских платформ, объединенных конкорсом (пассажирский зал), через который можно будет перейти на остановки других видов транспорта и пересечь железнодорожные пути», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы .

«Новый остановочный пункт позволит обеспечить железнодорожным сообщением прилегающие районы Новомосковский и Южный, которые сейчас активно застраиваются, а также частично разгрузит проспект Юных Ленинцев и Рязановское шоссе», — пояснили в правительстве Москвы.

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