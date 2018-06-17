«LG» приступила к строительству нового корпуса на заводе в Московской области

Корейская компания LG вложит 2 миллиарда рублей в строительство нового производственно-складского комплекса на площадке в Рузском округе, где у нее располагается завод по выпуску бытовой техники. Предполагается создание более 110 рабочих мест.

На первом этапе корпус будут использовать как склад готовой продукции, а также как цех сервисного ремонта техники LG. Конструкция будущего здания и его инженерная система спроектированы таким образом, что, если возникнет необходимость увеличить мощности, при минимальной реконструкции здесь же можно установить производственное оборудование. В корпусе может производиться вся линейка продукции компании.

В настоящее время компания арендует площади для размещения склада.

Как напомнили в пресс-службе, завод ООО «Эл Джи Электроник РУС» по производству бытовой техники построили в Рузском районе в 2006 году. Он выпускает телевизоры, стиральные машины, холодильники и мониторы. В 2015 году компания завершила реконструкцию основного производственного комплекса площадью 31,4 тысячи квадратных метров с расширением зоны складского хранения. Объем инвестиций составил 60 миллионов долларов США. При этом было создано около 400 новых рабочих мест.

На территории завода, кроме сборочных цехов LG Electronics, расположены участки девяти партнерских фирм. Они изготавливают различные комплектующие — от многослойных печатных плат до корпусов и упаковки.

Общий объем вложений в производственные корпуса и оборудование завода с момента начала строительства по 2017 год составил 423 миллиона долларов. Всего предприятие дало Московской области около 1,2 тысячи рабочих мест, заключается в сообщении.